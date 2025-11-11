La “final” para quedarse en Primera con el Arbitro del Súper Clásico

Nicolas Ramírez es el Arbitro elegido, luego del Boca – River para comandar reglamentariamente el partido que define un descenso : Aldosivi – San Martín (San Juan) el sábado a las 17.00 ( desde las 16.00 La transmisión en duplex por la 90.5 y por la 96,5 con el relato de Jorge Arcapalo)

Aldosivi ganando la categoría y empatando hasta podría jugar un desempate o directamente ( si Godoy Cruz – Riestra)

Sobre el transcendental partido y el penal que concirtiò habló Federico Gino este martes . Aquí el audio escuchadow de 18 a 20 por la 90.5 y el canal de YouTube @golesdemedianoche.