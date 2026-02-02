La filantropía de El Jefe con la tuya: Arde la interna de LLA en Mar del Plata; ¿Se cae el plan Neme?

¿Hay algún diario que se escribe para Neme? No se sabe del carácter de filántropa, con plata de la tuya, que puede cumplir Karina Milei, dispuesta a reparar el déficit crónico de la Municipalidad General Pueyrredon. No habría sido un granadero de la Casa Rosada, sino ella misma quien aseguró que la plata va estar para asegurar la gobernabilidad de Mar del Plata.

Los gobernadores y otros intendentes del país, suben su cresta de desestabilizadores, frente a estas especies. Con esos votos se está difiniendo lineamientos de reformas para asegurar la reelección de Milei en octubre del año próximo.

El objetivo es consolidar el plan económico y no atacarlo como sería el caso de cobrar alumbrado público a través de la boleta de EDEA. Mientras está en vigencia avanza la declaración de inconstitucionalidad de la sobretasa a la carga de combustible que rige en Mar del Plata. Sería un caso de carámbola y palitos ¿Quién caería en esos excesos? sin pagar costos político. No la ve ni «Jony» Viale.

“Y si, seguro. Igualmente «Meme» no dura más de un par de meses”. “El impostor (Por Montenegro) vuelve a más tardar en Marzo”. Afirmó un privilegiado y profundo observador del día a día político de la ciudad. Medio atrevido pero no hay que restarle crédito, puede pasar, todos están en el frasco. Y las internas de LLA son imprevisibles y juegan a primera sangre. No se fijan en gastos y sólo hay que repasar la dinámica de renuncias y nombramientos, un verdadero carnaval, y encima ahora estamos en febrero.

En los dos días de Milei en Mar del Plata, la pulseada la ganó Santillán (María Julia) a quien nadie la baja de la candidatura a intendente en 2027, ¿Una decisión de El Jefe?

La hermana de Milei la volvió a elegir a ella, como lo hizo oportunamente en el congreso del Hotel Provincial, donde la nombró como referente excluyente en Mar del Plata.

Ahora, en el Derecha Fest, Juliana ocupó la cápsula que subio a la camioneta de Milei que hizo la recorrida por Güemes.

Carrancio que andaba con la servilleta puesta, sólo trabajó para Sebastián Pareja, quedó atrás de todo. Por otra parte, Pareja salió a criticar por Radio Brisas a Montenegro. En línea de lo que opinaría Karina sobre el eterno postulante a suceder Cúneo en Justicia, según afirmó Eduardo Paladini, el prosecretario de Redacción y jefe de la Sección Política de Clarín. Son demasiadas las coincidencias.

“Tienen que ordenar las cosas en el municipio sino no habrá ayuda” deslizó el armador libertario bonaerense, muy al tanto sobre el desastre de 6 años de JxC encarnados por la banda de Montenegro, dando a entender que es el principal apuntado.

No obstante, fue evidente que el ex intendente bloqueó a Neme con Santilli. Agustín no hizo fotos con el ministro del Interior – dijo un profundo conocedor de las tropelías políticas internas- como si lo había hecho con Bullrich en el Torreón.

La reunión de Neme con Katopodis fue registrada, puede haber sido un émbolo de incierta penetración en la crítica situación financiera de la MGP.

Veremos además, la ahora entuerta composición del bloque oficialista en el HCD, donde ya se instaló el interrogante sobre si están los 14 votos para la aprobación del presupuesto 2026, que acaba de elevar Neme. No ponen todas fichas en Emiliano Recalt, por una cuestión de gimnasia en el manejo legislativo, hay como algunas fisuras.

Además la oposición con una trémula conducta atada a una interna que está en pleno desarrollo y en creciente efervescencia.