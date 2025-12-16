La Feliz Fest despide 2025 con un show de Los Totora en Brewhouse Puerto

La banda Los Totora se presentará este viernes 19 desde las 21:00 en el marco de la última edición del año de La Feliz Fest, el ciclo festivo que se realizará en la ciudad cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830).

La Feliz Fest se consolidó como un clásico del circuito cultural marplatense y despedirá el año con la actuación de una de las bandas más populares y convocantes del país, en una propuesta pensada para disfrutar del festejo colectivo y la música bailable.

Con más de una década de trayectoria, Los Totora se posicionaron como una referencia de la cumbia pop argentina. El grupo platense construyó una identidad propia a partir de ritmos festivos y letras orientadas a la celebración, lo que los convirtió en una presencia habitual en fiestas, festivales y eventos multitudinarios.

A lo largo de su carrera, la banda recorrió escenarios de todo el país, compartió shows con destacados artistas y logró que sus canciones se conviertan en clásicos infaltables de boliches, celebraciones privadas y encuentros masivos.