La entrega del Estadio Mundialista es sólo un capítulo de la historia de Montenegro intendente

Arrancó la campaña y se cae en el viejo vicio de la impostación a la cual es tan afecta la política. Demasiados tiros en los pies y errores no forzados del intendente Montenegro que ha decidido migrar políticamente. Se celebra la entrega del segundo escenario deportivo del país en la ciudad del interior más importante de Argentina. La desatención, el abandono y la falta de gestión es un combo que viene con papel de regalo. Sin contraprestación para las entidades locales.

Que se hayan caído a la vía pública por falta de mantenimiento preventivo decenas de columnas de semáforos y alumbrado público con sus respectivos artefactos, que los cementerios municipales sufran un deterioro constante y se encuentren en un estado deplorable, que sea sólo un paliativo el ingreso producido por l?9?a sobretasa de combustible que rige desde febrero de 2024 para atender la red vial, que la demarcación horizontal y vertical sean ya inexistentes, que el parque automotor municipal sea parte de la desinversión urbana, que las playas de secuestros sean ya una chatarrería, que el predio de disposición final sea inaccesible y ejemplo deshumanizado de precariedad laboral etc. etc., son las elocuencias que ratifican que no existe ni existió un plan de gobierno que cumple ya seis años. Demasiado tiempo para no demostrar nada, o si tal vez si, si incluimos la inutilizable ciclovía de la calle Mitre entre Colón y Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos. Es un monumento a la desidia. Al escaso valor que se le asigna a la vocación de intendente.

En este contexto se debe incluir la concesión hasta el 2065 del Complejo Panamericano más el Estadio Mundialista. ¿Cuál será destino del personal del EMDER? acaso esté comprendido dentro del acuerdo con la concesionaria, lo cierto es que no resulta claro o si formará parte del canon. Desprenderse de activos inmobiliarios a cambio de emprendimientos gastronómicos son vicios ocultos dentro de la administración pública. Montenegro ya sacó su ticquet de regreso y terminará la primaria con materias pendientes.

Por estas prestaciones ejecutadas se cobra la TSU y tal vez los contribuyentes reciban la sorpresa que le devuelvan la plata a los que están al día. Hoy los recursos se van en gastos de campaña. ¿Me siguen? Diría Lilita.

Ya está en campaña para la senaduría provincial y recorre la Quinta Sección Electoral en acción proselitista.

¿Cuál era el plan de Montenegro para el complejo deportivo panamericano y el estadio Mundialista?

Hace 8 años el PRO necesitaba ganar territorialidad para el 2019. En la gobernación bonaerense se acordaron que Guillermo Montenegro era nativo de Mar del Plata. Así nació el candidato que está terminando la primaria como intendente, como él mismo lo admitió ante 200 periodistas en el Hotel Costa Galana en la celebración del día de los mismos.

Así se deslizó con una improvisación cuyo traje vistió desde el arranque. En el arranque, el travestido de la UCR, Maximiliano Abad hoy senador nacional de Patricia Bullrich, le dio la plataforma y lo dotó de un equipo que aseguró la gobernabilidad y ser considerado como único socio por el hombre que en 2015 decía que “San Isidro era su lugar en el mundo” (quería ser intendente amarillo).

Poco años después convertido en intendente de General Pueyyredon decía “De acá no me sacan ni muerto” refleja el colega “Que Digital”. También pomposamente se pegó al “Chiqui” Tapia para anunciar que Mar del Plata se iba a convertir en La casa de las Selección Argentina, y que la AFA iba a restaurar desde las ruinas el Estadio José María Minella. Armaron un paquete propio de su unidad de negocios, que hoy se adjudicó muy flojito de papeles, con obligaciones casi inexistente o dificiles de ejecutar en casos de incumplimientos.

La historia sigue mientras los activos se transfieren a postores surgen de acuerdos que blanquea la mayoría propia automática, cuya diligencia para estos menesteres ha excedido cualquier contorsión política de nuevas alianzas políticas. Hoy el PRO, la UCR, la CC son la Alianza Libertad Avanza en acción. Aún faltan elecciones provinciales y nacionales y transiciones complicadas y difíciles de transcribir a la hora de las resposanbilidades políticas. Por si hiciere falta Montenegro se marcha, es un nómade a quien desvela el calor del poder.

No fue nunca un preferido de Macri, por ejemplo cuando pujó por Lijo a la Corte Suprema de la Nación, el ex presidente le pidió que “Disimulara un poco”. Ya Macri le sacó bolilla negra cuando perdió la intendencia de San Isidro a manos de Gustavo Posse. La aparición de Javier Milei como un cenit político desató su nueva desembozada alineación y celebró un mutuo con Alejandro Carrancio quien lo acosó con las fotomultas y la licitación del transporte público de pasajeros. Hoy reman en el mismo barco como votan en el Concejo, es a libro cerrado. “Es intendente de Mar del Plata pero vive y tiene casa en San Isidro” citó en Radio Rivadavia el periodista Jorge Pizarro ante una catarata de reclamos que provienen de vecinos y turistas de Mar del Plata.