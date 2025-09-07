La empresa facilitó el transporte gratuito para que la gente vote

La alianza del PRO con La Libertad Avanza trabajó bajo el lema «Kirchnerismo nunca más» y, llegado el 7 de septiembre, comenzó en Mar del Plata a vivir el resultado de su estrategia. Los principales dirigentes del espacio y protagonistas de estas elecciones bonaerenses desayunaron juntos e invitaron a la comunidad a participar de los comicios.

«Que la gente concurra y que se exprese, que aproveche este día tan lindo», le dijo Guillermo Montenegro a la prensa. El candidato a senador provincial valoró el factor climático, asumiendo que «ayuda mucho» para que la gente vote. Además, confirmó que se quedará en Mar del Plata para almorzar con su familia y esperar la decisión del electorado en la ciudad que reside.

La polémica con Provincia por los colectivos

El jefe comunal del partido de General Pueyrredon habló sobre la gratuidad del boleto en el día de las elecciones, una decisión que implementó el gobierno provincial pero deben gestionar los municipios. «Gratis no es nada. Yo no estoy de acuerdo con la decisión», afirmó Montenegro. Luego, confirmó que por resolución propia de la empresa de transporte se garantizó el boleto gratuito.

«Tengo claro que gratis no es, porque alguien lo paga. Y no voy a poner a los vecinos de la ciudad de Mar del Plata a pagar trescientos millones de pesos, que son como seis o siete patrulleros en un día», comparó el Intendente, poniendo en perspectiva el costo de la implementación.