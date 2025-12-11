La drástica decisión que habría tomado la FIFA con Uruguay de cara al Mundial

La FIFA habría tomado una drástica decisión que afecta a Uruguay de cara a su participación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la FIFA tendría decidido que Uruguay deje de usar las cuatro estrellas en su escudo y la obligaría a tener solo dos en la próxima cita mundialista.

Pese a haber ganado solo dos Mundiales, que fueron los de 1930 y 1950, Uruguay lleva cuatro estrellas en su escudo ya que considera que también fue campeón del mundo en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) implementó las cuatro estrellas en el escudo de la selección en 1992, al argumentar que los títulos cosechados en 1924 y 1928 estaban reconocidos por la FIFA.

La polémica en torno a esta cuestión se reactivó hace pocos días, luego de que el delantero uruguayo Luis Suárez dijo: «Nosotros tenemos dos Mundiales, los otros no los cuento”. Esto generó bronca entre sus compatriotas y el futbolista terminó pidiendo disculpas por dicha declaración.__IP__

Casualmente, pocos días después de esos dichos, la FIFA habría decidido que Uruguay comience a utilizar solo dos estrellas en su escudo en vez de cuatro.