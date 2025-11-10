La derrota de Goody Cruz la celebraron todos los de abajo

Por Valentin Ramallo de La Voz del Estadio radio

El «Tomba» cayó por 2 a 1 ante Atlético Tucumán, por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura en el cierre del domingo, resultado que favorece al «Tiburón de cara a la última fecha contra San Martín de San Juan, en la lucha por no descender.

Tras el triunfo de oro y agónico logrado en Banfield, el «Decano» tucumano le dio una mano a Aldosivi y derrotó a Godoy Cruz que cayó en el último lugar de la tabla. Por lo tanto, si el equipo mendocino no logra vencer a Deportivo Riestra, con el empate ante los sanjuaninos le alcanza al conjunto del puerto para mantener la categoría.

El escenario es realmente favorable para el «Tiburón», que juega de local y si gana no depende de nadie. Con una igualdad y una victoria «tombina», quedaría con los mismos puntos que Godoy Cruz y habría un desempate para ver quién acompañaría a San Martín de San Juan al Nacional. Cabe recordar que si el último de ambas tablas es el mismo equipo, se desbloquea el anteúltimo lugar de la anual para el segundo descenso. Tres puntos ante el «Taladro» que cambiaron la ecuación de forma radical e ilusiona a todo Aldosivi.

TABLA ANUAL

…

ALDOSIVI 30 puntos

San Martín de San Juan 28

———————————————

Godoy Cruz 28

— Descenso

TABLA DE PROMEDIOS

…

ALDOSIVI 0,968

—————————-

San Martín de San Juan 0,903

— Descenso