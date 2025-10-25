La Delio Valdez inaugurará el ciclo “Conciertos en el Polideportivo” en Santa Clara

El 12 de diciembre a las 20:00, La Orquesta Delio Valdez se presentará por primera vez en Santa Clara del Mar para inaugurar el ciclo “Conciertos en el Polideportivo”. El evento tendrá lugar en el Polideportivo de Santa Clara del Mar (Cardif 427).

La Delio Valdez llegará con su orquesta completa, vestuarios coloridos, coreografías y una puesta en escena festiva que promete una noche de emoción y alegría compartida. El espectáculo incluirá un recorrido por sus clásicos y la presentación de “El desvelo”, su sexto álbum lanzado el 29 de abril, compuesto por doce temas originales que abordan el amor, el desamor, la celebración, el deseo y la lucha personal.

Fundada en Buenos Aires en 2009, La Delio Valdez es una orquesta cooperativa de cumbia que propone una mirada latinoamericana del género. Con más de 16 músicos en escena, retoma la tradición orquestal del continente y se inspira en las grandes orquestas caribeñas, donde el baile, la potencia sonora y el color visual son protagonistas.

Además, la jornada contará con la participación de DJ Sonido Parrandero, quien aportará ritmo y energía para disfrutar en familia.