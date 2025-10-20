La del viernes será una “Noche StoneParanoica” en Abbey Road

Este viernes 24 desde las 21:00 Abbey Road (Juan B. Justo 620) se transformará en el epicentro de la energía rockera con la “Noche StoneParanoica”, encuentro protagonizado por las bandas tributo Flashpoint y Sucia Estrella.

Sucia Estrella, originaria de Mar del Plata e integrada por Julián (guitarra y voz), Sergio (guitarra y voz), Daniel (bajo), Juan (teclados) y Leo (batería), ofrece una auténtica “experiencia paranoica”.

Más allá de un mero tributo, el grupo interpreta los himnos de Los Ratones Paranoicos con una impronta propia, preservando el espíritu rockero y callejero de la banda liderada por Juanse.

Flashpoint, por su parte, surgió en Buenos Aires en 2021 como un homenaje vibrante a The Rolling Stones. Con una puesta en escena impactante, recrea la estética, el sonido y la energía inconfundible de Mick Jagger y Keith Richards, recorriendo toda la discografía de la legendaria banda inglesa, incluyendo joyas ocultas para los fanáticos.

En cada presentación, Flashpoint establece una conexión inmediata con el público, invitándolo a bailar, saltar y cantar en una verdadera celebración stone. Su formación incluye a Silver Paint (voz Mick Jagger), Marcelo Fencaster (guitarra Keith Richards), Uli Thunder (guitarra Ronnie Wood), Guido Sansone (bajo) y Charlie Robles (batería).