La decadencia política en un show: Llegó el turno del circo al Concejo Deliberante

Hoy sucedió lo que de común acuerdo habían acordado el 11 de junio. Una batahola a propósito de la condena e inhabilitación para ejercer cargos públicos a Cristina Kirchner. En ese momento estaban “enfrascados” de una “dura” disputa política para “permitir servicios gastronómicos en los espacios culturales administrador por el municipio”. Esta cuestión doméstica y de cabotaje que justifica una erogación en política multimillonaria que se potencia en épocas electorales por peleas en la ocupación de listas y armado de coaliciones políticas en un escenario difusamente disperso.

Hace 14 días los concejales en su “reunión” de la labor deliberativa decidieron suspender la sesión anunciada que se programó para hoy. Montaron el show para ganar espacios de notoriedad mientras la ciudad atraviesa por una de las crisis más notorias de los últimos años en muchos aspectos como seguridad, cierre de negocios, gente en situación de calle y paralización de actividades emblemáticas de la ciudad como pesca, naval y turística.

Ver link (https://www.mdphoy.com/concejales-evitaron-el-circo-en-torno-a-la-condena-de-cfk-la-corporacion-politica-acordo-el-silencio-367438)

La sesión del Concejo Deliberante de General Pueyrredon que había comenzado este miércoles tuvo que pasar a un cuarto intermedio después de media hora, tras escandalosas escenas que se vivieron durante un debate inicial sobre la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Todo comenzó, según cuentan medios locales, en las llamadas “cuestiones previas”, una instancia inicial de toda sesión donde concejales realizan reflexiones sobre temas fuera de agenda. En este caso Mariana Cuesta, presidenta del bloque de Unión por la Patria, realizó una defensa de la expresidenta tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.

“Cristina es inocente, es lo primero que hay que decir”, sostuvo Cuesta, quien aseguró que se trata de un caso de persecución judicial, que no hay elementos para sostener la culpabilidad de la exmandataria en la Causa Vialidad y apuntó directamente contra el rol del expresidente Mauricio Macri y sectores de la justicia federal.

La respuesta llegó enseguida de parte del concejal del PRO Julián Bussetti, quien afirmó entre insultos de la “barra” -como se conoce al público que asiste a las sesiones- que “esto arrancó en el 2003 con una organización ilícita que armaron con un montón de funcionarios”. Entre los abucheos, hizo un repaso de los dirigentes procesados de los últimos gobiernos peronistas. Y destacó: “Tenemos a la reina de la banda, Cristina Fernández de Kirchner. Esto tienen que explicar, no el lawfare, que Clarín, que Magnetto, que el patriarcado y que sé yo cuanto biri biri, no pueden explicar nada, casi todos los jueces que la condenaron los nombró Cristina, que me vienen a hablar de Macri”.

Enseguida todo se desmadró, cuando desde la tribuna arrojaron un objeto que dio contra un asesor de Bussetti.

Ante la evidencia que la cosa estaba a punto de pasar a mayores, la presidenta del cuerpo, Marina Sánchez Herrero, pidió llamar a un cuarto intermedio de media hora, lo que fue aceptado por los concejales, mientras algunos de ellos rodeaban a Bussetti para evitar que hubiera agresiones físicas de parte de integrantes de la “barra”. (DIB) MM

