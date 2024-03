La crítica de Ibarra tras los primeros meses de la gestión de Riquelme como presidente de Boca

.Aunque pasaron más de dos meses de las elecciones presidenciales, el clima político de Boca continúa más candente que nunca. Luego del empate ante River en el Superclásico de la fecha siete de la Copa de la Liga, Andrés Ibarra, excandidato por la agrupación Pasión + Gestión, reapareció públicamente para hacer un balance de estos primeros 60 días de la gestión de Juan Román Riquelme como mandamás del conjunto de la Ribera. El ex ministro de Modernización de la Nación apuntó contra el manejo de la cuestión Bombonera, la “pobre” identidad futbolística y los problemas para ingresar al estadio a causa del sistema de filtros.

“Hace poco más de dos meses que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de nuestro club. Los socios eligieron la fórmula de Riquelme y Ameal (NdR: acumularon más del 60 por ciento de los votos). Terminadas las elecciones, dije que ´desde el lugar de hincha con pasión bostera, con nuestros valores y nuestras banderas bien arriba, seguiremos trabajando siempre para que Boca vuelva a estar en el lugar que se merece´”, empezó el director de la Fundación PAD en un mensaje difundido en su cuenta personal de Instagram, titulado “ ¿ Y la solución del estadio?”.

Y siguió: “Esto significa seguir alentando a Boca en la cancha, escuchando al socio y siguiendo de cerca la gestión del oficialismo para cuidar el futuro del club. Decíamos durante la campaña que lo pretendemos, en mi caso como hincha y socio vitalicio, es un Boca ganador, moderno, con presencia internacional, que compita exitosamente en el fútbol mundial. Y esto necesita una gestión transparente y verdaderamente profesional, apoyado en una cancha donde entremos todos, sin filtros y sin privilegios para los amigos“.

Luego de la introducción, Ibarra entró en detalle sobre los puntos flacos que nota de la actual gestión. “Hoy siento que tristemente nada cambió. Seguimos como veníamos, improvisando, echando la culpa a terceros y prendiendo un tiempo valiosísimo, mientras ´los otros´(en referencia principalmente a River, el eterno rival) nos sacan ventajas a nivel institucional y deportivo. Tenemos un fútbol pobre, sin identidad, sin línea de juego y por eso estamos alejados de los primeros puestos”, desglosó.

Actualmente, el elenco dirigido por Diego Martínez, quien fue el primer técnico electo por el Torero como presidente, marcha en la séptima posición de la Zona B con 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y una derrota, ante Lanús en La Fortaleza. De todos modos, el dato que preocupa al mundo boquense es que el primer equipo solo ganó seis de los últimos 28 partidos oficiales.

Sin embargo, su crítica más fuerte y contundente estuvo dirigida a la cuestión relacionada a la ampliación de La Bombonera , uno de los tópicos que más debate generó y que estuvo incluida, de diferentes formas, en todas las propuestas de campaña. “ En lo que respecta a la cancha, estamos aún peor. ¿Cómo puede ser que sigamos con este lamentable sistema de filtros que impide a muchísimos socios ir a ver a Boca como se merecen? Muchos padres no pueden ir con sus hijos y muchos no pueden asistir con sus hermanos” , expresó.

En este sentido, Ibarra señaló que “el famoso tomar mate con los vecinos propuesto por Riquelme quedó en un gran amague”. Pero, ¿a qué se refiere el otrora candidato a presidente con esta frase? Unos días antes de los comicios, el Torero comentó que, si ganaba las elecciones, se iba a sentar a charlar con los frentistas de Del Valle Iberlucea e invitarlos a la cancha para que vieran la pasión con la que viven los partidos los hinchas xeneizes. Con esta postura, se diferenció de la oposición, que postulaba la construcción de un nuevo recinto en los terrenos de Casa Amarilla con capacidad para 100 mil hinchas.

Sin embargo, en la última entrevista que dio a principio de este año, el ex mediocampista confesó que le da cierta incomodidad charlar sobre la venta de sus hogares: “A mí me da cosa, cuando estoy pensando, de tener que ir a golpearle la puerta a alguien y que me abra el dueño, la dueña o el hijo e inconscientemente tener que decirle ‘tenés que irte de tu casa’“.