La Costa Atlántica define sus tarifas: así estarán los alquileres en el verano

La Feliz es el destino más popular históricamente, por su amplia oferta y su accesibilidad en comparativa con otras de las ciudades costeras. Para este verano, una casa para cuatro personas cotiza en torno a los $120.000 por noche, similar a un hotel de tres estrellas, donde una habitación doble ronda los $130.000. Existe la posibilidad más económica de los departamentos, cuyos costos rondan los $65.000 por noche.

Necochea:

En la ciudad de las playas extensas, el alquiler de una casa para cuatro personas se mantiene en los $90000 por noche, llegando a los $140.000 en el caso de una casa para seis. La habitación doble en un hotel intermedio cuesta $120.000 por día. El alquiler de carpa, para toda la temporada, tiene un precio de preventa de $1.170.000.

Partido de la Costa:

El Partido de la Costa es el más cercano para gran parte de la población bonaerense, ya que se ubica en el extremo superior del corredor playero de la provincia. Abarca distintas localidades que contrastan fuertemente en sus precios. En San Bernardo, una noche en un

departamento de dos ambientes gira en torno a los $65.000 pero, por otra parte, en Costa del Este y Costa Esmeralda los precios están dolarizados, por lo que pueden encontrarse casas para cuatro personas por alrededor de U$D100 en el caso de la primera, o por U$D300 en la segunda.

Villa Gesell:

En el Partido de Villa Gesell ocurre algo similar al Partido de la Costa. Una noche en la ciudad cabecera es más económica, ya que puede conseguirse una casa para cuatro por $130.000, una habitación doble en un hotel tres estrellas por $125.000 o un departamento de dos ambientes por $60.000. Por otro lado, una carpa para pasar el día en la playa sale desde $55.000.

Hacia las afueras están las localidades de Mar Azul o Mar de las Pampas, destinos de mayor tranquilidad aunque de estadías que pueden resultar más costosas. El primero es considerablemente más barato que el segundo y el costo de una cabaña es de $138.000 diarios. En Mar de las Pampas una cabaña cotiza $170.000, y una casa para cuatro cerca de los $200.000 por noche.

Pinamar:

Pinamar también continúa con la tendencia de dolarizar sus precios. Un departamento de dos ambientes cuesta U$D200 por noche, mientras que un mes entero ronda los U$D4000.

Si se busca una casa de cuatro ambientes, la estadía completa durante el mes de enero puede costar hasta U$D18000. En Cariló, al sur de la cabecera, los precios de una casa similar no bajan demasiado, rondando los U$D8000 por quincena. Sin embargo, los números disminuyen entre un 30% y 40% hacia el mes de febrero.