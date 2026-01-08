La Copa Argentina 2026 confirmó el cronograma completo de los 32avos de final

….

La Copa Argentina 2026 ya tiene definido el calendario de los 32avos de final, instancia inicial del certamen que volverá a reunir a clubes de la Liga Profesional, el Ascenso y el interior del país.

Según el cronograma oficial, los encuentros se disputarán entre el 18 de enero y el 8 de abril, con una agenda repartida a lo largo de casi tres meses y partidos programados mayoritariamente entre semana, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La actividad comenzará el domingo 18 de enero con el cruce entre Independiente Rivadavia -último campeón- y Estudiantes de Buenos Aires, mientras que ese mismo período inicial también incluirá el encuentro entre Lanús–Sarmiento de La Banda. Durante las primeras semanas, la competencia mostrará una alta concentración de partidos, con jornadas cargadas los martes, miércoles y jueves.

El cronograma de febrero aparece como uno de los tramos más intensos, con la participación de River y Boca, mientras que en marzo estarán San Lorenzo, Racing e Independiente, que también ya tienen fecha asignada para sus respectivos debuts.

En el cierre de los 32avos, previsto para comienzos de abril, se destacan los compromisos de Gimnasia y Esgrima La Plata, Vélez y Defensa y Justicia, entre otros. La última semana incluirá partidos hasta el miércoles 8 de abril, fecha en la que quedará completado el cuadro de clasificados a los 16avos de final.

De esta manera, la Copa Argentina 2026 pone en marcha su primera fase con un esquema ordenado y extendido en el tiempo, que busca compatibilizar el desarrollo del torneo con los calendarios locales e internacionales, reafirmando su rol como competencia federal y estratégica dentro del fútbol argentino. #AgenciaNA

Cronograma completo de los 32avos de la Copa Argentina

Domingo 18 de enero

Independiente Rivadavia – Estudiantes (BA)

Lanús – Sarmiento de La Banda

Lunes 19 de enero

Estudiantes de La Plata – Ituzaingó

Miércoles 21 enero

Argentinos Juniors – Midland

Miércoles 4 de febrero

Platense – Argentino de Monte Maíz

Talleres de Córdoba – Argentino de Merlo

Jueves 5 de febrero

Deportivo Riestra – Deportivo Maipú

Barracas Central – Temperley

Miércoles 11 de febrero

Central Córdoba (SdE) – Gimnasia de Jujuy

Rosario Central – Sportivo Belgrano

Martes 17 de febrero

Aldosivi – San Miguel

Tigre – Claypole

River – Ciudad de Bolívar

Martes 24 de febrero

Boca – Gimnasia de Chivilcoy

Miércoles 25 de febrero

San Martín de San Juan – Deportivo Madryn

Godoy Cruz – Deportivo Morón

Viernes 20 de marzo

San Lorenzo vs Deportivo Rincón

Miércoles 25 de marzo

Atlético Tucumán – Sportivo Barracas

Banfield – Real Pilar

Viernes 27 de marzo

Belgrano – Atlético de Rafaela

Independiente – Atenas de Río Cuarto

Sábado 28 de marzo

Racing – San Martín de Formosa

Domingo 29 de marzo

Newell’s Old Boys – Acassuso

Huracán – Olimpo

Martes 31 de marzo

Unión de Santa Fe – Agropecuario

Martes 1 de abril__IP__

Instituto – Atlanta

Defensa y Justicia – Chaco For Ever

Martes 7 de abril

Estudiantes de Río Cuarto – San Martín de Tucumán

Vélez – Deportivo Armenio

Gimnasia de Mendoza – Gimnasia y Tiro de Salta

Miércoles 8 de abril