La Copa Argentina 2026 confirmó el cronograma completo de los 32avos de final

La Copa Argentina 2026 ya tiene definido el calendario de los 32avos de final, instancia inicial del certamen que volverá a reunir a clubes de la Liga Profesional, el Ascenso y el interior del país.
Según el cronograma oficial, los encuentros se disputarán entre el 18 de enero y el 8 de abril, con una agenda repartida a lo largo de casi tres meses y partidos programados mayoritariamente entre semana, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
La actividad comenzará el domingo 18 de enero con el cruce entre Independiente Rivadavia -último campeón- y Estudiantes de Buenos Aires, mientras que ese mismo período inicial también incluirá el encuentro entre Lanús–Sarmiento de La Banda. Durante las primeras semanas, la competencia mostrará una alta concentración de partidos, con jornadas cargadas los martes, miércoles y jueves.
El cronograma de febrero aparece como uno de los tramos más intensos, con la participación de River y Boca, mientras que en marzo estarán San Lorenzo, Racing e Independiente, que también ya tienen fecha asignada para sus respectivos debuts.
En el cierre de los 32avos, previsto para comienzos de abril, se destacan los compromisos de Gimnasia y Esgrima La Plata, Vélez y Defensa y Justicia, entre otros. La última semana incluirá partidos hasta el miércoles 8 de abril, fecha en la que quedará completado el cuadro de clasificados a los 16avos de final.
De esta manera, la Copa Argentina 2026 pone en marcha su primera fase con un esquema ordenado y extendido en el tiempo, que busca compatibilizar el desarrollo del torneo con los calendarios locales e internacionales, reafirmando su rol como competencia federal y estratégica dentro del fútbol argentino. #AgenciaNA
Cronograma completo de los 32avos de la Copa Argentina
Domingo 18 de enero
- Independiente Rivadavia – Estudiantes (BA)
- Lanús – Sarmiento de La Banda
Lunes 19 de enero
- Estudiantes de La Plata – Ituzaingó
Miércoles 21 enero
- Argentinos Juniors – Midland
Miércoles 4 de febrero
- Platense – Argentino de Monte Maíz
- Talleres de Córdoba – Argentino de Merlo
Jueves 5 de febrero
- Deportivo Riestra – Deportivo Maipú
- Barracas Central – Temperley
Miércoles 11 de febrero
- Central Córdoba (SdE) – Gimnasia de Jujuy
- Rosario Central – Sportivo Belgrano
Martes 17 de febrero
- Aldosivi – San Miguel
- Tigre – Claypole
- River – Ciudad de Bolívar
Martes 24 de febrero
- Boca – Gimnasia de Chivilcoy
Miércoles 25 de febrero
- San Martín de San Juan – Deportivo Madryn
- Godoy Cruz – Deportivo Morón
Viernes 20 de marzo
- San Lorenzo vs Deportivo Rincón
Miércoles 25 de marzo
- Atlético Tucumán – Sportivo Barracas
- Banfield – Real Pilar
Viernes 27 de marzo
- Belgrano – Atlético de Rafaela
- Independiente – Atenas de Río Cuarto
Sábado 28 de marzo
- Racing – San Martín de Formosa
Domingo 29 de marzo
- Newell’s Old Boys – Acassuso
- Huracán – Olimpo
Martes 31 de marzo
- Unión de Santa Fe – Agropecuario
Martes 1 de abril__IP__
- Instituto – Atlanta
- Defensa y Justicia – Chaco For Ever
Martes 7 de abril
- Estudiantes de Río Cuarto – San Martín de Tucumán
- Vélez – Deportivo Armenio
- Gimnasia de Mendoza – Gimnasia y Tiro de Salta
Miércoles 8 de abril
- Sarmiento – Tristán Suárez
- Gimnasia y Esgrima La Plata – Deportivo Camioneros