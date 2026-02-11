La Compañía Carne de Crítica presenta “Alga Ladina”, music hall sobre la obsesión por la fama

Del jueves 12 al domingo 15 a las 22:00 se presentará la obra “Alga Ladina: el premio que faltaba”, por la Compañía Carne de Crítica, en la Sala Nachman (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

La propuesta es un music hall que gira en torno a la ceremonia de un prestigioso galardón que distingue a figuras destacadas del arte, la cultura, la política, el deporte y las humanidades. A través de situaciones cómicas y musicales, los personajes compiten por obtener el premio, convencidos de que les garantizará la admiración y el amor del público.

La obra aborda temáticas como el individualismo, el fanatismo, la decadencia y el paso del tiempo. En un mundo donde la fama es efímera, los personajes se enfrentan a la transitoriedad de su gloria y al olvido, reflexionando sobre los peligros de los ideales distorsionados y la obsesión por el reconocimiento a cualquier costo.

La pieza cuenta con dramaturgia de Argento, Pazos y Pesqueira, actuaciones de Claudio Pazos y Francisco Pesqueira, voz en off de Gabriela Radice y música original de Pepo Lapouble.