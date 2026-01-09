La comedia metafísica “Edipo en Ezeiza” desembarca en Mar del Plata

“Edipo en Ezeiza”, la reconocida comedia metafísica escrita y dirigida por Pompeyo Audivert, se presenta todos los domingos de enero a las 21 horas en el Teatro Tronador de Mar del Plata, ubicado en Santiago del Estero 1746, con las actuaciones de Julieta Carrera, Hugo Cardozo y Francisco Bertín.

La obra, que durante este año se presentó en los teatros Hasta Trilce y Del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propone una reflexión escénica donde el padre, la madre y el hijo aparecen como versiones incompletas y afásicas de un proyecto colectivo frustrado. Desde el picnic de Ezeiza, las identidades familiares se han trastocado y ya no resulta posible afirmar una causa común ni una dirección compartida.

En Edipo en Ezeiza, los personajes dudan de su identidad y asumen estar siendo abducidos e infiltrados por un poder invisible y oscuro que los retiene en un teatro siniestro con fines inenarrables. La filiación, los vínculos, la casa y el paisaje son puestos en duda, mientras los procedimientos se repiten, los roles se invierten y las versiones de un mismo hecho se multiplican. A través del interrogatorio, la familia intenta descubrir al enemigo infiltrado: a más de un metro, no se ve nada.

La tragedia de Ezeiza de 1973 funciona como uno de los disparadores centrales de esta comedia metafísica en la que nada es lo que parece ni lo que dice ser. Las alusiones político-históricas organizan un entramado de identificaciones que invita al espectador a reflexionar sobre el ser y el sentir de lo nacional.

Desde su estreno en 2013 en El Camarín de las Musas, Edipo en Ezeiza obtuvo un amplio reconocimiento de la crítica y el público, y se convirtió en objeto de estudio en carreras universitarias de grado y posgrado vinculadas a las artes, las ciencias sociales y la filosofía.

En paralelo, Pompeyo Audivert también presenta durante enero su premiada obra Habitación Macbeth, con funciones todos los martes, consolidando una destacada presencia en la temporada teatral marplatense.