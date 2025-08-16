La comedia “La ropa” sube a escena esta noche en la Sala Nachman

La comedia “La ropa”, escrita por Andrea Garrote y dirigida por Gisela Cerro, se presentará hoy a las 21:00 en la Sala Nachman (Boulevard Marítimo 2280).

La obra narra el encuentro de Ángela y Nina en una fiesta, en el patio interno de un edificio. A través de una conversación aparentemente superficial sobre temas como la ropa, las protagonistas evaden lo esencial, aquello “de lo que no se habla”.

Sin embargo, detrás de esta fachada, ambas mujeres enfrentan la simultaneidad de sus emociones y planean una venganza “chiquita, buena… digna”.

La tensión de la trama se desarrolla hasta rozar la catástrofe, para luego dar paso a una calma inesperada. La puesta, protagonizada por Daniela Parrinello Rizzi y Luna Milena Córdoba, destaca por su aguda exploración de las dinámicas femeninas y los silencios que las atraviesan.