La coach colombiana Sandra Ramón ofrecerá una conferencia en Villa Victoria

Este jueves 21 a las 18:00 en la Villa Victoria Ocampo (Matheu 1851) con entrada libre y gratuita la reconocida coach colombiana Sandra Ramón ofrecerá una conferencia unipersonal titulada “El amor, llave de liberación: 5 pasos para salir de tu prisión”.

Sandra Ramón, actualmente radicada en México, regresa a Argentina para compartir su inspiradora historia de superación y las cinco claves esenciales para vencer las prisiones mentales, emocionales y espirituales que limitan nuestra vida. A través de sus palabras y experiencias, los asistentes encontrarán herramientas para alcanzar una vida plena y auténtica, guiados por el poder del amor y el autoconocimiento.

Con una trayectoria marcada por desafíos, Sandra Ramón ha transformado su vida en un testimonio de resiliencia. A los 22 años, enfrentó una condena por narcotráfico en Nueva York tras intentar salvar el negocio familiar. “No éramos pobres -aclara- pero quería evitar que el negocio fundado por mi hermano fallecido entrara en quiebra”.

Tras cumplir tres años de prisión, encontró en la actuación un refugio, participando en producciones colombianas como “Mujeres al límite”, “Tu voz estéreo”, “El general Naranjo” y “La magia de Sofía”.

Su sanación llegó al escribir “La heroína de mi vida soy yo”, un libro autobiográfico donde relató su experiencia. Decidida a dejar la actuación, Sandra se dedica hoy al coaching de vida y a la asistencia de mujeres víctimas de violencia de género, llevando sus charlas por Latinoamérica y Europa.