La cifras negras del aumento del empleo: Creció la informalidad y el cuentapropismo

La baja del desempleo mostró la contracara de que se produjo a costa de un aumento del trabajo informal.

El escenario que surge de datos oficiales se conoció en medio de la discusión por la reforma laboral y el gobierno celebró este resultado.

Muy positivos los datos de empleo publicados recién. 240.000 nuevos empleos (en los 31 aglomerados urbanos) respecto a un año atrás, y tasa de desempleo que baja a 6,6% (año pasado, mismo trimestre era 6,9%). Y todo esto en medio del ruido kuka. Felicitaciones al equipo económico!”, dijo el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger.

Un trabajo de la consultora Equilibra sostuvo que «en un trimestre donde la activiad económica creció el 3,33% interanual el empleo aumentó el 1,8 % por el incrmento del cuenta propismo y la informalidad, señaló un trabajo de la consultora Equilibra.

El INDEC publicó este jueves que la tasa de desocupación entre julio y septiembre cayó a 6,6%.

El nivel de ocupados creció 1,8% interanual (i.a.) y la cantidad de desocupados disminuyó 3,6%.

“Como la Población Económicamente Activa (PEA) también creció 1,4%, la tasa de desempleo descendió a 6,6% (-0,3 p.p. vs 3T-24)”, explicó el trabajo de Equilibra que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Según la EPH, el empleo asalariado formal se mantuvo estable (+0,1% i.a.), dejando de caer tras cuatro trimestres consecutivos de bajas.

"En el desagregado, el empleo asalariado privado formal trepó 3,7% i.a. y el público descendió 5,8% i.a. Vale destacar que según registros del Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA), el universo de asalariados registró en el 3T-25 una mínima caída interanual de 0,2% y 0,4% para asalariados privados y públicos formales, respectivamente", añadió el informe de la consultora.

Equilibra afirmó que “la expansión de la ocupación provino del cuentapropismo que trepó 8% i.a., impulsado principalmente por no asalariados informales (+12,1% i.a.), mientras que el cuentapropismo formal creció sólo 1,2% i.a”.

Los asalariados informales se mantuvieron en niveles similares a los del tercer cuarto de 2023 y 2024, por lo que la tasa de informalidad en asalariados permaneció en 36,7%, mientras que en el total de ocupados subió a 43,3% (+0,7 p.p. vs 3T-24).