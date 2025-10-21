La Chancha Muda llega a Mar del Plata con su gira “La expansión”

La banda de rock La Chancha Muda, originaria del barrio porteño de Parque Chacabuco y con 12 años de trayectoria, presentará su gira “La expansión” en un concierto en vivo este sábado 25 en Abbey Road (Juan B. Justo 620) desde las 21:00.

Formada por Gonzalo Pascual en voz, Diego Chiaradía en batería, Juan García Bisio en guitarra, Christian Tamaha en saxo, Romulo Tomaseli en trompeta, Maximiliano Vera en bajo y Federico Fassa en guitarra, la agrupación ha consolidado su presencia en la escena nacional durante 2025. En esta gira, ya recorrieron varias provincias argentinas, participaron en los festivales más relevantes de la región y ofrecieron dos presentaciones memorables en Uruguay.

En Montevideo, los shows en Sitio y en Live Era generaron una comunión única con el público. Ambas noches fueron un rito de pertenencia, con el público coreando hasta el agotamiento temas como “Tiempos violentos”, “Policarbonatos de plutonio” y “Viajecito”.

Previamente, la banda presentó su último álbum “¿Quién autoriza?” en Rosario y Córdoba, donde el público vivió intensamente cada encuentro escénico. Para los coleccionistas, esta producción está disponible en formato vinilo a través de la página oficial de la banda.

A comienzos de año, La Chancha Muda formó parte del lineup de Cosquín Rock 2025 y Quilmes Rock 2025, consolidando su crecimiento junto a un público.