La CGT y el tercer paro general durante el gobierno de Javier Milei: todo lo que hayque saber

….

Será la tercera medida de fuerza que se tome contra el gobierno de Javier Milei. Es la Confederación General del Trabajo la que convoca al Paro General de este jueves 10 de abril en todo el país y contará con la adhesión de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), pero, no estará formando parte de la medida un gremio fuerte, sobre todo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Muchas son las actividades y servicios que se verán afectados generando complicaciones a usuarios y vecinos de la Ciudad y la provincia principalmente, como así también en el interior del país por la medida de fuerza sindical.

¿Cuál es y a qué se debe la ausencia en la medida de fuerza del importante gremio?

El gremio que no se suma a la medida de fuerza de la CGT y la CTA es la Unión Tranviarios Automotor (UTA), ya que, se encuentra en conciliación obligatoria con el gobierno desde la semana pasada. El poderoso gremio de los colectivos dio a conocer públicamente su decisión rechazando la medida de fuerza del paro. Fue el propio titular del gremio, Roberto Fernández quien comunicó la noticia, por lo que, en principio los colectivos realizarán los recorridos con sus cronogramas habituales.

¿Qué pasa con el resto de los transportes públicos?

Adhieren al paro del jueves 10 de abril:

Ferroviarios.

Metrodelegados (SUBTE).

Taxis.

Transporte aerocomercial

Sobre el transporte aéreo, al ser catalogado como servicio esencial, los controladores deben garantizar el funcionamiento en un porcentaje cercano al 50%, es que por convenio el personal no pude suspender la totalidad de las tareas. Hay compañías que ya canceló vuelos y los otros reprograman.

¿Cuáles son los servicios que no estarán operativos el día jueves?

Administración pública

Los principales gremios estatales, UPCN y ATE se suman al paro, por lo que no habrá atención al público ni actividad en oficinas y organismos públicos..

Bancarios

Bancos públicos y privados de todo el país no atenderán. Solamente estará funcionando el home banking.

Gastronómicos

Si bien el gremio acompaña la medida a nivel nacional, en la Ciudad de Buenos Aires no se sumará.

Educación

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) adhiere junto al resto de los demás gremios de docentes a nivel nacional. Y en cuanto a las escuelas privadas, el servicio va a depender de si el personal pueda llegar a la escuela.

Servicios urbanos

En cuanto a la recolección de residuos, el servicio no se realizará hasta las 24 del jueves 10 de abril, en los casos donde la tarea está a cargo del sindicato de Camioneros que hacen la recolección, mientras que en municipios donde el servicio lo presta el Estado local podrían no cortarse la actividad. El viernes se reanudará con el cronograma habitual.

Correo

En este caso no se realizarán los repartos de correo postal de empresas privadas como así tampoco del Correo Argentino.

Mercado Libre

Mientras que los repartidores independientes que trabajen para Mercado Libre, por ejemplo, sí harán su labor.

Salud

Habrá atención parcial por ser una actividad esencial y guardias indispensables para personas que requieran hacer consultas de momento y urgencias.

Puertos

No habrá actividad por lo que se verá afectado el comercio internacional.

Transporte de cargas: no funcionarán

Reparto de mercadería, diarios y tampoco revistas.

Caudales.

Camiones de combustible.

Estaciones de servicio

Se espera que haya atención parcial.

Comercios

El Sindicato de Empleados de Comercio todavía no confirmó si hace o no el paro, pero, es probable que las cadenas de supermercados tienen previsto abrir y trabajar con menos personal y, por el lado de los comercios minoristas que no tienen a su personal en los sindicatos, abrirán, pero, la llegada de los empelados dependerá de los medios de transporte público de pasajeros como colectivos.