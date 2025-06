La CGT se bajó de la reunión en el PJ y apenas respaldó a CFK con un comunicado

….Al final la CGT no fue a la reunión que tenía agendada para la tarde de este martes en la sede del Partido Justicialista, aunque en un comunicado confirmó que apoya la marcha en respaldo de Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que dio libertad de acción a los gremios particulares que quieren llevar adelante medidas de fuerza.

Desde la conducción cegetista llamaron a José Mayans, jefe del bloque peronista del senado y actual vicepresidente 1° del PJ, para avisarle que no concurrirían a la cita porque “no estaban dadas las condiciones“. Lo de las condiciones un síntoma de cómo está el vínculo de la CGT con el kirchnerismo. Los sindicalistas definieron que no irían al PJ porque no sabían cómo serían recibidos.

“Hay ahí una guardia petroriana que nos generaba sospechas de cómo íbamos a ser tratados. Por ahí, por seguridad, nosotros hubiéramos tenido que ir con algunos muchachos para que estuvieran con nosotros y no se sabe cómo terminaba“, justificó un dirigente de la mesa chica cegetista.

Así, el PJ definió que un puñado de sindicalistas que son consejeros gremiales del PJ fueran a una reunión con dirigentes de la CGT, que se concretó en la tarde de este martes en la Federación de Trabajadores de Sanidad.

Ahí la CGT comunicó que apoya la marcha a favor de Cristina Kirchner de mañana, al tiempo que dio libertad de acción a los gremios que quieran movilizarse. Pero los únicos que marcharían son los sindicatos identificados con el kirchnerismo.

El comunicado de la CGT

“Manifestación de acompañamiento a la compañera Cristina Fernández de Kirchner”.

El comunicado es para solidarizarse con la ex presidenta. Pero lo interesante es lo que no dice con todas las letras: que no participarán de esa eventual marcha.

“Con motivo de la notificación de la sentencia a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, se ha dispuesto la realización de una concentración popular que manifieste el repudio a una decisión injusta, parcial y arbitraria”, arranca el texto.

Sigue: “Los trabajadores estaremos al lado de nuestra compañera injustamente condenada”. Y completa: “La CGT convoca por convicción, pertenencia y solidaridad a todos los gremios y trabajadores/as que quieran sumarse a la concentración para dar testimonio de acompañamiento”.

Termina así: “Aquellos sindicatos que hayan dispuesto acciones sindicales para manifestarse -destacó la central obrera- quedan liberados para realizar todas las medidas que estimen conducentes en función de cada una de las actividades que representen. Los trabajadores y trabajadoras tenemos memoria y vamos a manifestarnos en las calles para repudiar la injusticia y la proscripción en defensa de la democracia”.

Por el PJ fueron a la reunión algunos gremialistas que integran el Consejo Directivo partidario, como Víctor Santa María (Encargados de Edificios), Guillermo Moser (Trabajadores del Gas) y Norberto Di Próspero (Personal Legislativo), entre otros.

Del lado de la conducción de la CGT estuvieron el anfitrión Héctor Daer, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Hugo Moyano (Camioneros), Julio Piumato (Judiciales), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y Miguel Paniagua (SUTEP).

Tras la confirmación de la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner, Juan Grabois ratificó que la marcha se realizará. Grabois es justamente un dirigente que genera rechazo en la mesa chica de la CGT.

La falta de afinidad política entre la CGT y el kirchnerismo es histórica. Por eso, no resulta sorpresiva su decisión de no marchar. (DIB)