La CGT se atribuyó las demoras en el tratamiento de la reforma laboral: “La manifestación mostró el rechazo»

La CGT salió este jueves a atribuirse las demoras en el tratamiento de la reforma laboral y afirmó que las “masivas movilizaciones” en todo el país “pusieron de manifiesto el rechazo contundente hacia esa iniciativa de parte de las y los trabajadores argentinos”.

En un comunicado, la CGT interpretó el cambio del debate para el 10 de febrero como “un primer paso indispensable hacia una discusión técnicamente seria y políticamente responsable del tema, que permita involucrar la opinión de todos los actores fundamentales, sobre todo empleadores y trabajadores”.

“Las masivas y contundentes movilizaciones llevadas a cabo en el día de la fecha, convocadas por nuestras organizaciones gremiales ‘En Defensa del Trabajo y la Dignidad, tanto en Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también en las distintas ciudades del país, pusieron de manifiesto el rechazo contundente hacia esa iniciativa de parte de las y los trabajadores argentinos”, destacó el Consejo Directivo de la central.

La central valoró además la postergación como “consecuencia del auspicioso diálogo parlamentario llevado a cabo con diputados, senadores y gobernadores de distintas representaciones políticas y del compromiso expuesto por nuestros secretarios generales en el Congreso”.__IP__

Por último, afirmó que “llevaremos adelante esa defensa en todos los ámbitos que sean necesarios: en la calle, en el Congreso y en la Justicia”, lo que fuentes sindicales habían definido ante la Agencia Noticias Argentinas como un “cabildeo”.

La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei se tratará en el Senado el 10 de febrero, como parte de sesiones extraordinarias. El cambio de calendario en el tratamiento de la norma responde a la necesidad de reunir mayores consensos sobre la propuesta oficial, según aclaró la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.