La CGT advierte sobre el deterioro del empleo y su fuerte impacto en Mar del Plata

La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Mar del Plata – Batán manifiesta su profunda preocupación frente al deterioro sostenido del empleo y de la actividad productiva que atraviesa nuestro país y que impacta de lleno en nuestra ciudad.

En los últimos meses se registra una caída persistente del trabajo registrado, el cierre de fábricas y una creciente incertidumbre para miles de familias trabajadoras. Esta situación no es ajena a Mar del Plata y Batán, donde se multiplican los casos de suspensiones, despidos y reducción de jornadas laborales, especialmente en sectores industriales y comerciales.

Desde la CGT Regional alertamos que este escenario es consecuencia directa de un modelo económico que prioriza el ajuste, la apertura indiscriminada y la retracción del Estado, debilitando el mercado interno y afectando de manera directa a las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de empleo.

Estamos atravesando una etapa muy dura para el mundo del trabajo. Cada puesto que se pierde es una familia que ve amenazada su estabilidad y su futuro. No hablamos de estadísticas, hablamos de personas concretas que hoy no saben si van a poder sostener su ingreso.

La caída del empleo y el cierre de fábricas son el resultado de decisiones políticas que castigan la producción nacional y favorecen la especulación financiera.”

En este contexto, la CGT Regional Mar del Plata – Batán reitera su más enérgico rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, por considerar que representa un retroceso histórico en materia de derechos laborales.

La iniciativa oficial no apunta a crear trabajo genuino, sino a facilitar la precarización, debilitar la protección frente a los despidos y erosionar conquistas fundamentales logradas por el movimiento obrero a lo largo de décadas.

Una reforma que flexibiliza y quita derechos no genera más empleo: genera trabajadores más vulnerables y salarios más bajos.

La CGT reafirma su compromiso con la defensa del empleo registrado, los convenios colectivos y las condiciones laborales dignas. Reclamamos políticas públicas que impulsen la producción, fortalezcan el mercado interno y promuevan un verdadero desarrollo con inclusión.

El país necesita más industria, más trabajo y más diálogo social. No menos derechos. El camino para salir de la crisis no es el ajuste permanente, sino una Argentina que vuelva a poner en el centro la justicia social y la dignidad del trabajo.