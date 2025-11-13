La casa no está en orden: Polifuncional Montenegro ya no es violeta; ¿Se va o vigila la MGP? Las etapas que restan

Fernando De Andreis, afirmó: “Lo más importante hoy es que estamos los que tenemos que estar, sobre todo los que queremos estar. Estamos muy contentos de la pertenencia de Pro, creemos que Pro tiene un enorme futuro y lo que nos comprometimos es a trabajar para volver a ser una alternativa en la Argentina, pero sobre todo también en los distintos distritos. En este contexto fue el «Pega la vuelta» de Montenegro al PRO.

Pero ya cesando como intendente municipal y con el traje de senador provincial de la Quinta Sección Electoral digamos que «La Casa no está en Orden». Casi una herejía dejar a Agustín Neme sin escudos de protección, a los frentes de tormentas de inminente descarga. Alejandro Rabinovich (mano derecha de Montenegro), siempre en las sombras, se opone tenazmente a que Emiliano Giri y Alejandro Carrancio rodeen a Neme. Esta es una operación que no tiene retorno. Y habrá que estar expectante. En un momento entre el 7S y 26O se habían dividido la MGP. Carrancio escala dejó la legislatura bonaerense y ahora está de diputado pero en la Nación. ¿Domina el INPROTUR

Los tambores de guerra que suenan desde el Sindicato de Trabajadores Municipales no dejan demasiado margen. Con una gobernación que aviva el fuego, hay que sortear 2 años en los cuales todo parece haberse abajo. ¿Qué tienen que ver los movimientos de posicionamiento del senador nacional Maximiliano Abad? Se prueba un eventual traje de candidato para el proximo turno de intendente en 2027. El haber oficialista mantiene el crédito de su algoritmo favorito, electoralmente hablando: Vencer al kirchnerismo.

Nada los molesta si Raverta es la armadora, saben que seguirán festejando. Como lo hicieron cuando supieron que Taiana encabezaba la lista como candidato bonerense a diputado nacional. Con el 35 % de ausencia puede haber otro turno favorable en el 2027. Mar del Plata es un botín y la sociedad de Giri y Carrancio causa espanto. Qué significa que Montenegro pasó de violeta a amarillo casi en un pase de magia. Tuvo (o le ofrecieron) ministerios, nombramiento en la Corte Suprema, todo lo calificó de operaciones, el único que despegó del trío más mentado fue Diego Santilli.

«Velar» por Mar del Plata con la guardia alta lo mantiene como un referente. Los fueros de la provincia lo cubren hasta el 2027, pero es gris una senaduría por una sección que no lo tiene como habitante. Montenegro pasa mucho tiempo fuera de Mar del Plata. Uno de sus lugares en el mundo sigue siendo San Isidro y se casó en la Sociedad Rural de CABA , con Ariel Lijo coo invitado. Acá milita con Aldrey Iglesias y ordena ese conglomerado de intereses con traje a medida. Demasiado para Neme, y no es cuestión de fibra, sino de equivalencias de fuerzas. Aparece desnudo. Recordar como le fue a Lauría como primer concejal de Montenegro en 2019. No figuró ni a los postres.

No es rentable para el comando del PRO y los escombros escindidos de la UCR, que avancen Giri y Carrancio. Hay motivos de peso para lograr un ordenamiento que permita surfear 700 días a Neme con temas que en los últimos meses salieron por un tubo, luego de años de congelamiento como los jueces de faltas, estacionamiento medido, pliego del transporte público de pasajeros y adjudicaciones diversas en estado de emergencia con los máximos escenarios deportivos de la ciudad. Reiteramos Mar del Plata es un botín y el PRO no debe dejar de capitalizarlo. Son necesarias las pautas de publicidad que se emiten desde el EMTUR y C, todo será negociable.

Existe una sensación no confirmada los radicales con cargo no dejarán sus funciones, hay que observar cómo evoluciona algún aspirante que aparece en afiches callejeros con dudosa creatividad. No mueve la aguja y aún hay que estar expectante si Patricia Bullrich no suma al senador Abad a las huestes de LLA en la cámara alta de la Nación.