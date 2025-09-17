La casa de las Selecciones Nacionales: presentaron el Masterplan de obras para el Estadio Único

“De la mano de la Provincia de Buenos Aires decidimos ponernos de pie y mirar hacia adelante para devolverle el brillo a este escenario histórico. Sin dudas, hoy dimos un paso muy importante para el futuro de nuestro fútbol”, escribió el titular de la AFA luego de la reunión en su cuenta de X, y agradeció al intendente Julio Alak; al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quienes formaron parte del encuentro.

Por su parte, Kicillof precisó: “Hoy estamos acá para poder ver este proyecto que venimos trabajando conjuntamente hace varios meses, y para que las cosas pasen, es importante que se sumen fuerzas. Era importante esta reunión para darle el impulso definitivo, por eso quiero agradecerles a todos por venir hasta acá. El Estadio Único es un símbolo de la ciudad y nada mejor que poder darle el espacio a la AFA y a todas las selecciones para que esta sea su casa por mucho tiempo”.

De la presentación del plan de obras también participaron miembros del Comité Ejecutivo de la AFA, representantes de distintos clubes y los ministros bonaerenses de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. (DIB)