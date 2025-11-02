La Caravana de la Primavera se celebró con clima brillante

EXITOSA CARAVANA. Finalmente la Caravana de la Primavera se realizó después de haber sido suspendida dos veces por mal tiempo. El evento organizado por el Oratorio Juvenil Pequeño Mundo sumó a cientos de ciclistas participaron de la Caravana de la Primavera, bajo el lema “Hagan lío por un mundo mejor”, inspirado en el mensaje el Papa Francisco, honrando su testimonio y su llamado a ser protagonistas del cambio, saliendo al encuentro del otro y construyendo un mundo mejor.(Foto Pablo Funes / Dron Mar el Plata)