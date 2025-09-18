La Caravana de la Primavera Patrimonio Intangible de la ciudad

En un acto cargado de emoción, la histórica Caravana de la Primavera fue reconocida este jueves como Patrimonio Cultural Intangible de General Pueyrredon. La entrega se realizó en la sede del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, donde comenzó la tradición que este año cumple 65 ediciones de la bicicleteada que simboliza la juventud y la alegría de la ciudad.

El Concejo Deliberante otorgó la distinción a través de una Ordenanza, mientras que el Ente Municipal de Turismo y Cultura la declaró patrimonio por resolución. Ambas instituciones remarcaron la importancia de preservar esta fiesta popular que convoca a miles de familias cada septiembre.

La ordenanza aprobada por el Concejo también autoriza la instalación de un bicicletero conmemorativo en la Plazoleta Padre Pablo Marinacci, al pie del Faro, junto con la puesta en valor del espacio. La medida busca dejar un símbolo permanente de la Caravana en la ciudad y rendir homenaje al fundador de la iniciativa.

Durante el acto estuvieron presentes autoridades municipales, concejales, organizadores actuales y exorganizadores de la Caravana, quienes destacaron la trascendencia de este reconocimiento en el marco de la edición número 65.