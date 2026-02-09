La cantautora uruguaya Ana Prada se presentará en la Sala Payró

La cantautora y compositora uruguaya Ana Prada se presentará en Mar del Plata para ofrecer un concierto con su material discográfico este jueves 12 a las 21:00 en la Sala Payró (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

Referente cultural de la región, Prada lleva más de veinte años construyendo un repertorio que combina la sensibilidad poética con la fuerza de la canción popular del Río de la Plata, en un diálogo permanente entre la tradición musical uruguaya y las búsquedas contemporáneas.

Desde el lanzamiento de su primer disco solista “Soy Sola” (2006), consolidó un camino autoral de coherencia y autenticidad que continuó con “Soy pecadora” (2009), “Soy otra” (2013) y “NO” (2022). A lo largo de su discografía, las colaboraciones ocupan un lugar central: su trabajo junto a Teresa Parodi en el álbum “Y qué más” (Sony Music, 2013) constituye uno de los encuentros más significativos de la canción popular rioplatense.

En producciones más recientes contó con la participación de artistas de proyección internacional como Jorge Drexler y Natalia Oreiro, reafirmando el reconocimiento y la transversalidad de su obra en el panorama musical latinoamericano.

Además de su carrera como solista, desarrolla de manera constante cruces artísticos y proyectos compartidos con destacadas figuras de la música popular uruguaya y argentina. Ha compartido escenarios y propuestas con Gabriela Borrelli, Malena Muyala y La Dulce, entre otras y otros artistas, construyendo diálogos musicales que amplían su universo expresivo y fortalecen su identidad artística.

Su música está atravesada por un fuerte compromiso social y cultural con el feminismo, los derechos LGBTIQ+, la libertad y la igualdad. Proyectos como “Canciones yeguas” (junto a Pata Kramer, 2016) y la serie “Ocho para el Ocho” (2021) expresan una voz política y poética inseparable de su propuesta artística.