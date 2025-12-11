La Camerata Mar del Plata se presenta en el ciclo “Conciertos del mediodía” del Auditorium

Este sábado 13 a las 11:00 la Camerata Mar del Plata se presentará en el ciclo “Música de cámara, conciertos del mediodía” en el Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

En esta oportunidad, la agrupación ofrecerá su proyecto Beethoven-Debussy en una versión de música de cámara especialmente preparada.

El programa incluirá dos obras emblemáticas y contrastantes: la energía de la Sinfonía N°7 en La mayor, Op. 92 de Ludwig van Beethoven, con sus cuatro movimientos (Poco sostenuto – Vivace, Allegretto, Presto, Allegro con brio), y la sutileza y encanto de la Petite Suite de Claude Debussy, integrada por En bateau, Cortejo, Menuet y Ballet.

El ciclo “Conciertos del mediodía”, coordinado por el músico Gustavo Carra, propone una programación amplia y ecléctica que abarca desde el Renacimiento hasta el Siglo XXI. A lo largo de las distintas presentaciones participan los grupos más reconocidos de la ciudad, junto con invitados especiales.