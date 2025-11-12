La “Calculadora de NA”: simulá los resultados de la Fecha 16 y conocé quién va a octavos

A una fecha del final de la fase de grupos, la Liga Profesional de Fútbol arde y las especulaciones están a la orden del día. Por eso, NoticiasArgentinas.com estrena su Calculadora de Resultados, una herramienta interactiva al estilo «Promiedos» para que los hinchas puedan simular todos los resultados de la Fecha 16 y conocer al instante quiénes son los equipos que pasan a octavos de final.

La herramienta permite a los usuarios seleccionar ganador, empate o perdedor en todos los partidos de los Grupos A y B, y presionar «Calcular Posiciones» para ver cómo queda la tabla final.

Grupo A: Ocho equipos para cuatro lugares

El Grupo A es el más parejo y tiene una definición apasionante. Ocho equipos llegan con chances matemáticas de clasificar a la última fecha.

Boca (26 pts) lidera, pero debe recibir a Tigre (22 pts), que está cuarto y necesita sumar.

Unión (24 pts) es escolta y visita a Belgrano.

Central Córdoba (23 pts) visita a Banfield.

Barracas (22 pts), Racing (22 pts), Argentinos (21 pts) y Estudiantes (21 pts) completan la pelea.

Duelos clave: Dos partidos son finales: Estudiantes vs. Argentinos (un mano a mano directo) y Newell’s vs. Racing.

Grupo B: River (21), obligado a ganar y esperar

En el Grupo B, Central (31 pts) ya está clasificado. Riestra (27), Lanús (27) y Vélez (25) ocupan los puestos de clasificación.