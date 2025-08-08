“La Boombap”, una experiencia única de freestyle, en el ciclo “Provincia es música”

El proyecto “La Boombap”, integrado por músicos, un anfitrión (host) y un DJ, se presentará este sábado 9 a las 20:00 en el Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo 2280), en el marco del ciclo “Provincia es música”.

Esta propuesta busca elevar la experiencia del freestyle, combinando improvisación en vivo con la creación de piezas musicales únicas. “La Boombap” reúne a artistas invitados que, junto a beatmakers, generan composiciones espontáneas en un ambiente 100% hip hop.

La dinámica se basa en la improvisación musical, donde los MCs se desafían en vivo, acompañados por técnicas como el live looping (creación en tiempo real de células melódicas y armónicas) y el finger drumming (interpretación de ritmos en vivo con los dedos), características distintivas del estilo.

El espectáculo ofrece un número principal con artistas destacados de la escena local, además de un segmento de open mic que invita al público a participar, ya sea improvisando freestyle o presentando canciones de su autoría. Esta interacción crea un espacio vibrante y dinámico, ideal para los amantes del hip hop y la creatividad musical.