La bióloga marplatense Gabriela Pagnussat premiada internacionalmente

En la categoría “Premio 2025? la galardonada es la bióloga Gabriela Pagnussat, investigadora principal del Conicet en el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, por su estudio basado en cultivos resistentes a las olas de calor.

Las olas de calor son un desafío para la agricultura debido a que por cada grado de aumento en la temperatura media global, se estima que se pierde entre el 3% y el 10% de la producción agrícola y esto genera pérdidas millonarias en lo relacionado al costo.

La científica contó que su proyecto fue titulado «Hacia cultivos resistentes a las olas de calor: Activación del factor de splicing SWAP mediante tecnología CRISPR-dCAS9» y que el mismo busca desarrollar líneas de plantas que puedan tolerar el estrés por altas temperaturas.

«En el mundo, se pierden más de 40 mil millones de dólares anuales de manera directa debido a este fenómeno», afirmó Pagnussat, quien indicó que su investigación se centra en la modificación genética de las plantas para que tengan una «memoria del estrés térmico», lo que les permitiría aclimatarse a las altas temperaturas desde su nacimiento.

«Este premio nos abre una puerta enorme para corroborar los alcances de esta nueva tecnología tan prometedora», dijo la científica, quien expresó además que este avance no solo tiene implicaciones para la agricultura, sino que podría ser replicado en diversas especies vegetales.