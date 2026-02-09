La banda tributo Un Viaje en Remolinos llega con su show “Universo Soda & Cerati”

La banda tributo Un Viaje en Remolinos presentará el espectáculo “Universo Soda & Cerati” este miércoles 11 a las 21:00 en Abbey Road (avenida Juan B. Justo 620), con una propuesta que recorre la obra de Gustavo Cerati y Soda Stereo a través de un trabajo minucioso sobre cada canción y una cuidada puesta sonora.

El proyecto está integrado por Tom Fernández (guitarra, voz y teclados), Horacio Cortés (batería y coros) y Luciano Lamione (guitarra acústica y bajo), músicos con más de 10 años de trayectoria que apuestan a una interpretación fiel y detallista del repertorio.

“La idea nunca fue hacer arreglos propios ni versiones distintas, sino respetar cada tema al detalle”, expresó Tom Fernández, quien además destacó la exigencia sonora que atraviesa todo el proyecto. En ese sentido, gran parte del repertorio está basada en registros en vivo, especialmente en el caso de Soda Stereo, donde se recupera la energía y los arreglos característicos de sus presentaciones históricas. Cuando no existe material en vivo disponible, la banda interpreta versiones de estudio.

Desde su creación en 2016, Un Viaje en Remolinos se ha consolidado como una de las bandas tributo más fieles y reconocidas de Latinoamérica, ofreciendo una experiencia que busca recrear con precisión la esencia de los shows en vivo de Soda Stereo y la obra solista de Cerati, con un repertorio que recorre toda su discografía y revive conciertos emblemáticos del rock en español.

En 2019, el grupo fue la banda elegida para el cierre del homenaje por los 60 años de Gustavo Cerati en el Planetario Galileo Galilei. El evento fue coproducido junto a Aymará Producciones de Chile y contó con la presencia de parte de la familia Cerati.