La banda Mi Amigo Invencible celebrará el Día de los Enamorados frente al mar

Mi Amigo Invencible se presentará este sábado 14 a las 20:00 en BAI BAI (Calle 0, 3069), en Chapadmalal, con un show especial frente al mar para celebrar el Día de los Enamorados y el fin de semana de carnaval, en un encuentro que propone unir música, paisaje y vínculo con el público.

El espectáculo se anuncia como una experiencia íntima atravesada por el clima del verano y una propuesta artística que dialoga con las emociones y el entorno natural, en un espacio pensado para vivir la música a pocos metros del mar. La noche contará con la apertura de Los Solitarios, banda de rock proveniente de Mendoza.

Mi Amigo Invencible, también conocida como MAI, es una banda argentina de indie rock formada por Mariano Di Césare (voz y guitarra), Nicolás Voloschin (voz y guitarra), Arturo Martín (batería), Leonardo Gudiño (percusión), Pablo Di Nardo (teclado) y Lucila Pivetta (bajo). A lo largo de su trayectoria, el grupo consolidó una identidad artística reconocida por su sensibilidad sonora y su búsqueda estética.

Durante 2025, la banda atravesó un año de fuerte crecimiento, con más de 35 shows realizados en distintos puntos de Latinoamérica y Europa, lo que consolidó su proyección internacional dentro de la escena independiente. En ese período alcanzó más de 160.000 oyentes mensuales en plataformas digitales, con audiencia principalmente en Argentina, México, Chile, España, Colombia, Estados Unidos, Perú y Uruguay.