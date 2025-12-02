La banda mendocina Gauchito Club cierra el año en BrewHouse Puerto

La banda mendocina Gauchito Club despide el 2025 en Mar del Plata. La cita será este sábado 6 desde las 21:00 en la Ciudad Cultural BrewHouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830).

Considerada una de las bandas más originales y convocantes de la escena argentina actual, Gauchito Club irrumpió con un universo propio de canciones y una versatilidad rítmica que fusiona géneros como rock, cumbia, trap, cuarteto, bolero, reggae, electrónica y funk, en un estilo bautizado como “indie tropical”.

El grupo está integrado por Gabriel Nazar, Sasha Nazar, Julián Bermejo, Nahuel Quimey Chandia y Ale Rezk.

Desde sus inicios, la agrupación construyó una discografía de gran impacto con álbumes aclamados como “Guandanara” (2018) y “El camino de la libertad” (2021). Su relevancia artística se consolidó con “Vulnerable” (2024), su trabajo más reciente, que incluye colaboraciones con referentes de la escena como Bandalos Chinos y El Kuelgue.

La banda confirmó su poder de convocatoria masiva en escenarios de los principales festivales, entre ellos Cosquín Rock y Lollapalooza, y demostró su solidez en la taquilla con funciones agotadas en recintos como el Teatro Vorterix de Buenos Aires. Esta fuerza local se proyecta a nivel internacional con giras por Europa y México, respaldada por una audiencia activa y en crecimiento en plataformas de streaming.