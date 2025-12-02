Arte y Espectáculos, Música

La banda mendocina Gauchito Club cierra el año en BrewHouse Puerto

por Redacción

La banda mendocina Gauchito Club despide el 2025 en Mar del Plata. La cita será este sábado 6 desde las 21:00 en la Ciudad Cultural BrewHouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830).

Considerada una de las bandas más originales y convocantes de la escena argentina actual, Gauchito Club irrumpió con un universo propio de canciones y una versatilidad rítmica que fusiona géneros como rock, cumbia, trap, cuarteto, bolero, reggae, electrónica y funk, en un estilo bautizado como “indie tropical”.

El grupo está integrado por Gabriel Nazar, Sasha Nazar, Julián Bermejo, Nahuel Quimey Chandia y Ale Rezk.

Desde sus inicios, la agrupación construyó una discografía de gran impacto con álbumes aclamados como “Guandanara” (2018) y “El camino de la libertad” (2021). Su relevancia artística se consolidó con “Vulnerable” (2024), su trabajo más reciente, que incluye colaboraciones con referentes de la escena como Bandalos Chinos y El Kuelgue.

La banda confirmó su poder de convocatoria masiva en escenarios de los principales festivales, entre ellos Cosquín Rock y Lollapalooza, y demostró su solidez en la taquilla con funciones agotadas en recintos como el Teatro Vorterix de Buenos Aires. Esta fuerza local se proyecta a nivel internacional con giras por Europa y México, respaldada por una audiencia activa y en crecimiento en plataformas de streaming.

