La banda Matungo regresa con invitados y amigos

La banda local Matungo vuelve a los escenarios con un show especial este martes 20 a las 21:30 en la Sala Laureti (Centro Comercial Puerto, Local 9), que incluye la participación de músicos que formaron parte central de su recorrido artístico.

Luego de varios cambios, despedidas y un paréntesis que parecía definitivo, la banda se reúne una vez más para compartir una noche marcada por el reencuentro, la memoria compartida y canciones que todavía tienen cosas para decir.

En esta presentación, Matungo volverá al escenario junto a Cristian Alegre, Emi Mc Fly, Santy Jack y Diego Bello, en un concierto pensado como celebración y punto de encuentro con su propia historia.

La noche contará además con invitados especiales: Javier Súpercharger, miembro fundador del grupo; Alejandro Del Bianco, integrante de La Juanita y Los Del Bianco; y Pablo Adobbati, quienes se sumarán al show principal.

La apertura de la velada estará a cargo de Belén Rodríguez, que interpretará algunas canciones antes del concierto central.