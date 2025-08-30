La banda Maldita Ramona fue reconocida como “Embajadores Turísticos y Culturales de Mar del Plata”

El grupo musical Maldita Ramona fue distinguido como “Embajadores Turísticos y Culturales de Mar del Plata” por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC). La distinción fue entregada personalmente por el presidente del ente, Bernardo Martin, en un acto que resalta el compromiso de la banda con la promoción de la ciudad.

Este reconocimiento llega en un momento significativo para Maldita Ramona, ya que el próximo 12 de septiembre viajarán a Uruguay para representar a Mar del Plata en el Festival Internacional de Cine FENACIES 2025. Durante el evento, la banda no solo presentará su música, sino que también exhibirá el respaldo institucional de la ciudad, fortaleciendo su rol como embajadores culturales.

“Es muy valioso para nosotros que el EMTURyC haga entrega personalmente de la declaración”, expresaron los integrantes de Maldita Ramona. Este gesto, más allá de su valor simbólico, permitirá a la banda destacar ante medios y organizadores internacionales el respaldo oficial de Mar del Plata, amplificando el impacto cultural y turístico de su participación.