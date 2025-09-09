La banda Mala Sangre anuncia un homenaje al icónico disco “Oktubre”

El 4 de octubre a las 21:00, la banda marplatense Mala Sangre ofrecerá un show en Abbey Road (Juan B. Justo 620), donde interpretará de principio a fin “Oktubre”, el icónico álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Con una puesta en escena impactante y un sonido fiel a la esencia de los Redondos, Mala Sangre invita al público a revivir una de las obras más emblemáticas de la música argentina. La noche estará cargada de emoción, energía y una celebración colectiva que rendirá tributo al legado de la mítica banda. Como invitado especial, se presentará Black Jack.

Fundada a finales de 1993 en Mar del Plata, Mala Sangre nació con el propósito de reinterpretar clásicos del rock nacional. Inicialmente un cuarteto, la banda evolucionó hasta consolidar su formación actual, integrada por Yule Gutiérrez (saxo), Catriel Iaconianni (guitarra), Alberto Oliva (voz), Javier Cosmai (bajo), Leo Castiglione (teclados) y Rafael Lentino (batería).

Con más de 30 años de trayectoria, Mala Sangre se convirtió en la primera banda marplatense en rendir homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Su creciente conexión con el público ricotero los llevó a interpretar no solo la discografía completa de la banda, sino también temas inéditos nunca grabados en estudio.