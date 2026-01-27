La banda histórica de Joaquín Sabina se presenta por primera vez en solitario en Mar del Plata

La Banda Sabinera se presentará el 14 de marzo a las 21:00 en el Teatro Radio City (San Luis 1750), en el marco de una gira que rinde homenaje al repertorio de Joaquín Sabina tras su retiro de los escenarios.

Bajo el lema “Giramos cuando el jefe descansa, buscando valientes que quieran cantar con nosotros”, la banda continúa celebrando el cancionero del artista español, luego de su despedida de los escenarios y de su última visita al país a comienzos de 2025 con diez funciones en el Movistar Arena. Aunque Sabina se retiró, sus canciones siguen vigentes en plataformas digitales, en la memoria de millones de fanáticos y también en los escenarios.

El grupo cerró el año pasado con una serie de shows destacados y abre esta nueva etapa con una gira que tendrá en Mar del Plata una de sus paradas más esperadas. Será la primera vez que La Banda Sabinera se presente en solitario en la ciudad, luego de haber protagonizado recordados pasajes durante los conciertos de Sabina, cuando el artista se retiraba a cambiar de vestuario y ellos tomaban el escenario con total libertad.

La formación actual de La Banda Sabinera está integrada por músicos de amplia trayectoria: Mara Barros en voz, Jaime Asúa en guitarra, Paco Beneyto en batería, Laura Gómez Palma en bajo y Antonio García de Diego en teclados.