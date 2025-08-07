La banda Exiliado presentará un podcast en vivo y un show

La banda marplatense Exiliado, conformada por Franco Coco Carobino, Joan Manuel Barceló y Nelson Malawka, ofrecerá un innovador evento que combinará un podcast en vivo y un show musical: será este sábado 9 a las 22:00 en la Vinoteca Perrier (España 2051).

El evento comenzará con el primer “Podcast en vivo abierto al público”, una propuesta original donde la banda explorará, a modo de narrativa, qué significa ser una banda autogestiva en la actualidad.

En un formato que combina elementos de terapia abierta y entrevista pública, Exiliado compartirá sus metas, búsquedas artísticas y la evolución de sus proyectos a lo largo del tiempo.

Para cerrar la velada, la banda ofrecerá un show en el que presentarán canciones nuevas y adelantarán detalles sobre el futuro de su carrera.