La banda Cartas a Mí presenta su primer álbum “Más allá del olvido”

La banda marplatense Cartas a Mí, referente del rock alternativo local, lanzará oficialmente su primer álbum, “Más allá del olvido”, editado por Casa del Puente Discos. El evento tendrá lugar este viernes 22 a las 20:00 en Club TRI (20 de Septiembre 2650), con el grupo Ficciones como soporte.

Con un sonido que fusiona la potencia del rock alternativo con letras profundas y poéticas, “Más allá del olvido” refleja la búsqueda artística de Cartas a Mí. El álbum combina nostalgia, memoria y la necesidad de reinventarse, ofreciendo un viaje sonoro íntimo y poderoso que conecta con el público a través de canciones que interpelan y emocionan.

Grabado en Home Town Estudio bajo la producción de Joaquín Viñas, este trabajo consolida la identidad musical de la banda.

Formada en diciembre de 2023, Cartas a Mí está integrada por Jaco Simón (guitarra y voz), Tino Golmar (guitarra y voz), Juanro Navarro (bajo y voz) y Mica Scagliotti (batería). Su estilo ecléctico y sincero destaca por una sonoridad cruda y una armonía que refleja la conexión entre sus miembros.

Desde su EP homónimo lanzado en 2024, la banda ha dejado una marca en la escena local, presentándose en centros culturales de Mar del Plata y Buenos Aires, y compartiendo escenario con agrupaciones como Tomates en Verano y Buenos Vampiros.