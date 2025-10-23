La banda Ascendente volverá a presentarse en vivo

La banda marplatense Ascendente volverá a presentarse en vivo el próximo 21 de noviembre a las 21:00 en Casa Rock (Córdoba 2580), tras su última actuación junto a 99 Monos. La agrupación ofrecerá un espectáculo cargado de rock y emoción, acompañado por la banda invitada Hombrepié.

Ascendente, power trío de hard rock originario de Mar del Plata, está integrado por Ariel Mila en voz y guitarra, y Matías Tesoriero en bajo. En 2019, grabaron su primer disco de estudio, “Sangre y miel”, con la producción, grabación y mezcla a cargo de Lucas Gómez, en el estudio “Home Town Estudio” de Ignacio Subirós.

El álbum se estrenó acompañado de tres videoclips y diversos visualizadores animados, todos producidos íntegramente por la banda. A fines de 2023, regresaron al estudio para registrar un EP de cuatro canciones, esta vez bajo la producción y mezcla de Germán D’Aloia, nuevamente en los mismos estudios.

Actualmente, Ascendente se encuentra en proceso de composición de nuevos temas. Su último estreno fue el videoclip “Me caga el día”, seguido por las canciones que completan el EP: “Ey, dejá vivir”, “SED” y “A fondo”.

Por su parte Hombrepié, dúo argentino formado por Joaquín Stanzione en guitarra y voz, y Max Szlinger en batería y voz, también oriundo de Mar del Plata, fusiona la fuerza del rock con la sensibilidad de la canción y la experimentación sonora. Su estilo transita entre riffs eléctricos, climas introspectivos y ritmos de raíz latinoamericana.

El proyecto surgió a fines de 2016, durante una jam session en la que ambos músicos compartieron versiones de Soda Stereo y decidieron emprender un camino propio. Desde entonces, han consolidado una identidad sonora y visual que combina energía, introspección y una visión contemporánea de la canción.

En 2017, presentaron su primer trabajo, el EP “Hombre”, grabado en La Fattoria de Sonido, donde destacó el tema “Sin aliento”. A partir de allí, desarrollaron una intensa actividad en vivo, incluyendo sesiones en Estudios ION y participaciones en el circuito independiente.

En 2025, Hombrepié inicia una nueva etapa con el lanzamiento de “Mambo”, primer adelanto de su próximo álbum de estudio. Con este material, el grupo profundiza su búsqueda artística, incorporando nuevas texturas, colaboraciones y una estética más amplia, reafirmando su rol en la escena emergente del rock argentino contemporáneo.