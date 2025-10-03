La banda 99 Monos anuncia su última fecha del año en la ciudad

La banda 99 Monos regresará a los escenarios el próximo viernes 17 a las 21:00 en el Vorterix Club (Diagonal Pueyrredon 3338) para ofrecer su última presentación del año. Este concierto contará con la participación de la banda invitada La Maniobra Rodríguez.

El espectáculo incluirá un viaje sonoro por el delirio característico de 99 Monos, junto con reversiones de canciones de Dios los Cría. La banda presentará su último álbum, “Versiones nuevas”, publicado en todas las plataformas digitales en marzo.

“Versiones nuevas” es una sesión en estudio de 12 canciones que incluye clásicos de Dios los Cría reprocesados y arreglados al estilo de 99 Monos, como “El perro”, “Slide” y “Malo”, sumados a versiones actualizadas de “Lo sabe todo”, “Jack” y “Hunde” de 99 Monos. El material fue grabado a la vieja usanza, con todos tocando al mismo tiempo en los estudios HomenTown de Mar del Plata.

99 Monos se compone de Pato Duhalde en voz, Nato Cucuk en guitarra y coros, Guillermo Taylor en guitarra, Tarugo Martínez en bajo y Leo Parín en batería. En 2015 grabaron su primer álbum de estudio, “99 monos”, con 13 canciones. Durante la cuarentena de 2020, lanzaron “4M2”, un disco de reversiones que reflejaba el encierro y la densidad de ese período. En 2024, comenzaron a reversionar canciones de Dios los Cría con sonidos renovados.

En el caso de La Maniobra Rodríguez, la banda invitada, es un grupo de indie rock oriundo de Mar del Plata, formado a principios de 2014 e impulsado por el gusto por el retro-rock e indie rock de inicios del siglo.

Desde sus comienzos, ha buscado conectar sonidos directos con melodías armoniosas, destacando las voces y las guitarras sobre una sólida base rítmica. Con el tiempo, incorporó nuevas influencias para forjar un sonido característico de garaje, inspirado en referencias como El Mato a un Policía Motorizado, The Strokes y Arctic Monkeys.