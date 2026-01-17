La autora best seller Viviana Rivero presenta “Secretos de sangre” en Villa Victoria

El próximo miércoles 21 a las 19:00, la escritora best seller Viviana Rivero participará del Festival Penguin Libros, que se realiza en Villa Victoria (Matheu 1851), con entrada libre y gratuita.

La actividad permitirá dialogar con la autora de exitosas novelas románticas, cuyos libros se han convertido en verdaderos fenómenos editoriales. En esta ocasión, Rivero presentará su última novela, “Secretos de sangre”, y al finalizar la charla firmará ejemplares en la histórica casa de veraneo de Victoria Ocampo.

“Secretos de sangre” narra la historia de Alex Müller, un médico argentino radicado en Nueva York que decide investigar el pasado de su abuelo, un diplomático alemán que se instaló en Mar Chiquita durante la Segunda Guerra Mundial, luego de ser acusado públicamente de nazi. La novela, contada en dos tiempos -el pasado y la actualidad-, entrelaza secretos familiares, una historia de amor y personajes atravesados por silencios que buscan revelarse.

Rivero nació en la ciudad de Córdoba, es escritora y abogada, y actualmente reside parte del año en Argentina y parte en Madrid, España. Antes de dedicarse de lleno a la literatura trabajó como asesora legal, productora y directora de programas de televisión, y coordinó grupos de autoliderazgo orientados al desarrollo de la mujer.

Es autora de numerosos títulos de gran repercusión nacional e internacional, publicados en distintos países de habla hispana y traducidos al italiano. Sus novelas se caracterizan por combinar historias de amor ambientadas en diferentes épocas, con una sólida documentación histórica y protagonizadas por mujeres fuertes y decididas. En la actualidad, además de escribir, se desempeña como profesora en el máster de literatura de la VIU, Universidad Internacional de Valencia.

El Festival Penguin Libros continuará el miércoles 28 con la presentación de Charlie López y finalizará el 4 de febrero con la participación de la escritora marplatense Gabriela Exilart.