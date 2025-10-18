La «artivista» e ilustradora Ro Ferrer traerá su stand up gráfico “De Sarah Kay a Sarah Connor”

La reconocida artivista e ilustradora Ro Ferrer presentará por primera vez su unipersonal de stand up gráfico “De Sarah Kay a Sarah Connor”, un espectáculo innovador que fusiona humor y proyecciones ilustradas en vivo. El estreno se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre a las 21:00 en la Sala Melany (San Luis 1750).

Este show cómico-gráfico traza un recorrido lúdico y reflexivo sobre la transformación personal, donde el arte y el humor se entrelazan para cuestionar mandatos sociales y estereotipos de género. Ferrer se vincula con su propia caricatura, invitando a un diálogo inclusivo que también incorpora la perspectiva masculina.

Con más de 141.000 seguidores en redes sociales, Ro Ferrer ha conquistado audiencias con su trazo agudo y cargado de verdad, publicando más de 8500 obras que generan 88.000 interacciones mensuales. Su público, mayoritariamente mujeres de entre 25 y 44 años, resuena con su estilo único, que ahora traslada del lienzo digital al escenario teatral.

Desde Argentina hasta España, México y Chile, su arte ha cruzado fronteras. En este monólogo, el “artivismo” se encuentra con un humor ácido, anécdotas virales y revelaciones personales, acompañadas por ilustraciones que cobran vida en escena.

Ro repasa con ironía y ternura contradicciones cotidianas y experiencias como mujer y artista, en un viaje que va de Sarah Kay a Sarah Connor. Se trata de una propuesta fuerte y necesaria, donde el trazo se transforma en palabra y el humor, en herramienta de cambio social.