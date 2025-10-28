La arquitectura protagoniza la programación de noviembre de “Cine Debate”

Bajo el título “Cine & Arquitectura” se anunció la programación de noviembre del ciclo “Cine Debate”, que se proyecta los domingos a las 19:00 en Teatro Estudio (Independencia 2233). Se destaca que la programación del ciclo se verá interrumpida por la realización del 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

El domingo 2 se anuncia “Playtime” (Francia, 1967) de Jacques Tati, con Barbara Dennek, Jacques Tati y Rita Maiden. Monsieur Hulot llega a París con la intención de reunirse con un funcionario, aunque sus intentos por encontrarlo resultan infructuosos. En su recorrido, se enfrenta a una ciudad profundamente transformada por la modernidad, repleta de dispositivos curiosos y entornos impersonales. Más adelante, se cruza con un grupo de turistas estadounidenses en un restaurante, donde su presencia desencadena, como es habitual, una serie de situaciones caóticas y cómicas.

El ciclo retomará su actividad el domingo 23 con “El vientre del arquitecto” (Gran Bretaña/Italia, 1987) de Peter Greenaway, con Brian Dennehy, Chloe Webb, y Lambert Wilson. Stourley Kracklite, un arquitecto estadounidense, arriba a Roma junto a su esposa para supervisar una muestra dedicada al visionario artista francés del siglo XVIII, Étienne-Louise Boullée. A medida que transcurre su estadía, empieza a sufrir intensos dolores abdominales y a alimentar la sospecha de que su pareja podría estar involucrada en una infidelidad.

Por último el domingo 30 se proyectará “High-Rise” (Gran Bretaña, 2015) de 28, con Tom Hiddleston, Jeremy Irons y Sienna Miller. El doctor Robert Laing se instala en la Torre Elysium, un imponente rascacielos que funciona como una microciudad autosuficiente, donde todo parece responder a los principios de una sociedad perfecta. Sin embargo, pronto comienza a percibir fisuras inquietantes en ese aparente orden utópico. Lo que al principio son simples sospechas, pronto se transforman en certezas, reveladas a través de eventos cada vez más oscuros y perturbadores.

Fuente: www.funcinema.com.ar