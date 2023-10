La Argentina avanza en su incorporación al Banco de los BRICS: ¿Cuándo podrá recibir dinero?

El objetivo del país es poder acceder a nuevas formas de financiamiento, que no tengan los condicionamientos y presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El presidente Alberto Fernández dio hoy un paso más en la incorporación del país al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS (NDB), una herramienta que podría servir para mejorar las condiciones de financiamiento. Se trató de un paso adelante, pero con un largo camino por recorrer y con plazos inciertos para la aceptación como miembro activo. Según fuentes de la comitiva que acompañó a Alberto Fernández a la reunión con la titular de la entidad, Dilma Rousseff, en Shanghái, la integración del país no tiene fecha.

“Trajimos la primera nota, esto tiene pasos. Es la intención de querer sumarnos”, aseguró un dirigente argentino.

Ahora, el directorio del NDB debe aprobar la incorporación de Argentina, para luego empezar una instancia de negociación que establezca los términos de ese ingreso.

¿Qué implica esa negociación? Que la Argentina debe hacer su aporte de capital para poder ser parte y también para comenzar a ser beneficiado con créditos. De esas cifras y porcentajes todavía no se habló.

El banco de los BRICS además posee un fondo de reserva de contingencia para contribuir con sus socios que estén en apuros, pero hasta el momento no se utilizó.

La alternativa de los BRICS es algo posible a futuro, pero en la comitiva son conscientes de que el proceso no avanzará si Sergio Massa no es el próximo presidente, ya que los otros candidatos posibles no tienen siquiera intenciones de incorporarse al bloque.

“Es una alegría muy grande recibir al presidente Alberto Fernández en la sede del Banco de Shanghái. Presentó el pedido de ingreso de Argentina al banco, que será examinado por el consejo de administración”, resaltó Rousseff.

Por Mayra García.

