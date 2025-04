La Aprevide sancionará al espectador que llev alguna insignia de Racing el lunes ante Aldosivi

El lunes a las 15.20 Aldosivi recibirá al Racing Club de Avellaneda por la 13° fecha de la Liga Profesional de fútbol – con transmisión desde las 14.30 de las radios 90.5 y 96.5 en MdP – y aunque en algunos escenarios del país, para determinados partidos con equipos “grandes” hubo venta de tickets para “neutrales”, aquí la decisión entre las autoridades provinciales y el club local, se determina que NO HABRÁ VENTA DE ENTRADAS PARA VISITANTES NI EL EUFEMISMO DE NEUTRALES .

En un sinfín de ocasiones se pudo advertir, aun la prohibición de venta de entradas a los aficionados del equipo visitante, al vender tickets para los NO SOCIOS, suelen aparecer en las gradas algunos “Infiltrados”.

En esta oportunidad, la Aprevide ( Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la Provincia de Buenos Aires) le envió una nota al club local, para que advierta a los “arriesgados” a ir al estadio haciendo caso omiso a las indicaciones, que ” … toda persona que se identifique hincha de la parcialidad visitante no solo no podrá

ingresar el estadio aunque posea entrada de cualquier tipo sino que además, se aplicará DERECHO DE

ADMISIÓN y la correspondiente causa contravencional por incitación a la violencia…”

El expendio de entradas sería SOLO el sábado, pero todavía el club Aldosivi no lo informó oficialmente. Aquí la nota oficial de la Aprevide al club Aldosivi

Referencia: CLUB ATLETICO ALDOSIVI – Ccar. Medidas.

A: SR. PRESIDENTE JOSE AMERICO MOSCUZZA (CLUB ATLETICO ALDOSIVI),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi carácter de Directora de Fiscalización Operativa y

Coordinación de Espectáculos Deportivos Sección Atlántica de la Agencia de Prevención de la Violencia en

el Deporte (A.Pre.Vi.De) dependiente del Ministerio de Seguridad, en referencia al encuentro futbolístico a

disputarse en fecha Lunes 14 de Abril de 2025 a las 15:30 hs. ante su par Racing Club en el Estadio J. M.

Minella de la ciudad de Mar del Plata, en el marco de la competencia de Primera División de la Liga

Profesional de Fútbol de la A.F.A a los fines de notificarle las siguientes medidas de seguridad de

conformidad con la normativa vigente:

1) Se encuentra terminantemente prohibida la asistencia de público visitante al encuentro mencionado

de esta manera el Club Atlético Aldosivi deberá extremar las medidas necesarias para evitar la venta a

hinchas que se identifiquen con la parcialidad visitante.

2) Atento el punto 1 del presente se dispone la prohibición de disponer de algún espacio y/o sector del

estadio para presencia o venta de entradas para público visitante y/o neutral, disponiendo que el Club

tendrá autorizado para la venta de entradas y para entradas de protocolo y/o invitación los sectores que

habitualmente se utilizan esto es: Popular Sur, Platea Descubierta Sur y Platea Descubierta Norte para

familiares e invitados de la parcialidad local con entrada identificable y debidamente nominados.

3) Se recuerda que la comisión de directivos del Club Visitante no puede superar el aforo de 40 personas

debidamente identificadas, dirigentes del mismo.

4) Se informa que la venta de entradas general y platea sur se autoriza hasta el día 12 de abril de 2025,

con excepción de socios en los puntos habilitados al tal efecto.

5) Se informa que toda persona que se identifique hincha de la parcialidad visitante no solo no podrá

ingresar el estadio aunque posea entrada de cualquier tipo sino que además, se aplicará DERECHO DE

ADMISIÓN y la correspondiente causa contravencional por incitación a la violencia.

6) Por último se solicita al Club emita comunicados de prensa por redes sociales y en las instalaciones

del Club y venta de entradas informando al público en general la expresa prohibición de simpatizantes

de Racing Club al encuentro.

Sin otro particular saluda atte