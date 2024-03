La apertura de Expoagro, primer round de la pelea Milei-gobernadores por el Pacto

La discusión por los recursos que el presidente Javier Milei abrió el viernes pasado con su convocatoria al Pacto del 25 de Mayo se prolongó hoy en la apertura de Expoagro, un evento en el que dos gobernadores clave del centro del país aprovecharon para reclamar condiciones para el diálogo. Entre uno de los puntos en cuestión está la revisión del esquema de retenciones.

Mientras tanto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, envió una señal de distensión en busca de sumar a otro actor clave, pero que prefirió el segundo plano: Axel Kicillof.

Con el presidente Javier Milei retrasando su desembarco para asumir el protagonismo en soledad y Axel Kicillof de vuelta el AMBA para no aparecer en una foto con demasiada presencia opositora, los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba); Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) fueron junto con Francos protagonistas del momento de la inauguración formal de la muestra que se desarrolla en San Nicolás, un foto política que siempre tiene impacto nacional.

Los cuatro desarrollaron discursos paralelos. Coincidieron en un aspecto formal: es deseable que haya diálogo entre nación y provincia. Es un paso, en una semana que comenzó con una convocatoria a una reunión entre el presidente y los mandatarios que se desarrollará el martes. Pero a la vez, sirvió para marcar posiciones, y ahí las agendas difirieron: mientras el ministro del Interior habló de la restitución de la cuarta categoría de ganancias como la pieza central de las concesiones fiscales de Nación, los gobernadores apuntaron a fondos, deudas y retenciones.

“Es incorrecto poner más impuestos a la producción”, dijo, claro y directo Pullaro. Resonó contra la idea oficial de reeditar el capítulo fiscal de la Ley Bases, que contenía en su formulación original esa medida. El mandatario santafesino reconoció que no tiene claridad respecto de lo que planteará la Nación el viernes, pero advirtió que no permitirá “que se meta la mano en el bolsillo a los santafesinos”, al tiempo que recordó que “las provincias perdimos muchos recursos”.

Las palabras de Pullaro fueron pronunciadas pese a la advertencia de Francos, que sostuvo que no está previsto un aumento de las retenciones para el sector agropecuario en una nueva eventual ley ómnibus. Pero consultado sobre la eliminación de la normativa del Banco Central que encarece los créditos a los productores agropecuarios que tienen un 5% de stock de soja, el ministro del Interior respondió que ese tema depende de una decisión del Ministerio de Economía sobre la que no se pronunció.

Frigerio también remarcó su rechazo al intento de aumentar las retenciones: “Estoy de acuerdo en el norte al cual está llevando el Presidente el país, pero en algunas cuestiones concretas me he opuesto, por ejemplo el intento de incrementar las retenciones a nuestras economías regionales. Ese no es el camino”.

“Tenemos que estar juntos, espalda con espalda, el gobierno nacional y las provincias trabajando para solucionar los problemas concretos de la gente. Así nos quieren ver los vecinos y para eso tiene que servir la política. Si la política no sirve para eso, no sirve para nada”, concluyó, mucho más cercano al Gobierno, el entrerriano.

Mensajes y diferenciaciones

Kicillof participó anoche de la cena de apertura de la muestra y como gobernador anfitrión fue el encargado del discurso de cierre. Habló de la centralidad del sector, pero tras esa señal de acompañamiento dejó el predio, a diferencia de lo que hicieron sus colegas de la zona núcleo”. Venía de responder la convocatoria de Milei con lo que fue casi una negativa: la calificó de “extorsiva” y plateó una serie de reclamos antes de participar que hacen difícil suponer que se llegue a un acuerdo con él.

Sin embargo, Francos hizo un gesto para intentar sumarlo. “Está claro que el gobernador Kicillof tiene una visión ideológica diferente a la del Gobierno nacional. Eso no quiere decir que no podamos ponernos de acuerdo en algunos puntos. Nosotros lo vamos a intentar con todos los gobernadores, incluyendo a Axel”, afirmó el ministro del Interior.

“Siempre hay matices y diferencias. Estamos en una democracia donde todos fuimos elegidos en diferentes lugares, pero también quiero decir que al presidente Milei lo eligió el 56% de los argentinos y una gran parte de ellos también votaron a los gobernadores que fueron electos”, puntualizó Francos.

Pullaro había dicho: “yo no me siento extorsionado” en una clara señal de diferenciación de su par bonaerense.

Franco fue el encargado de poner sobre la mesa el planteo de arranque del Gobierno nacional en la pelea con las provincias. Francos confirmó que buscará restituir Ganancias, porque “es un pedido de los gobernadores”, aunque matizó: el medido es para “que solucionemos las problemáticas fiscales”, lo que no necesariamente quiere decir que la herramienta que plantea el Ejecutivo sea la que prefieran.

“El presidente era diputado nacional, iba a votar toda la disminución de impuestos que fueran propuestas. No era responsabilidad de él manejar las cuentas públicas en ese momento. Obviamente si vota una reducción de impuestos supone que el gobierno nacional disminuye los gastos, ahora si no disminuye los gastos no lo puede hacer un diputado”, expresó por otra parte Francos a la hora de justificar por qué Milei ahora rechaza una medida que apoyó en su momento, cuando durante la campaña presidencial la impulsó el exministro de Economía, Sergio Massa. (DIB) AL

Por Andrés Lavaselli, desde Expoagro

