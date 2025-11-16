La alarmante situación de las cárceles en el Servicio Penitenciario Bonaerense: hay casi 63 mil presos

Las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) atraviesan una crítica y alarmante situación ante el incremento de presos y la sobrepoblación informada, lo que genera la necesidad de una rápida respuesta ante un panorama desolador. El último reporte de la Comisión Provincial por la Memoria indica que actualmente hay casi 63 mil reclusos en las prisiones y que hay un 116,9% de personas por encima del lugar permitido.

En el último tiempo, con las diversas fugas y el aumento de detenidos, se puso en cuestionamiento la labor del SPB y de las autoridades respecto a lo que ocurre en las diversas cárceles de la provincia de Buenos Aires.

La Comisión, a través de los reportes mensuales, informó que en octubre de 2025 se contabilizaron 62.711 presos en las prisiones bonaerenses y que la sobrepoblación alcanza el 116,9%.

De ese total, solo 30.701 tienen sentencia, mientras que 28.401 se encuentran procesados por diversos delitos.

En octubre, en el SPB hubo alojadas 3.765 mujeres presas y 102 mujeres trans. A su vez, hay 63 mujeres embarazadas o con hijos, mientras que son 36 los niños que están alojados junto con sus madres.

Respecto a las isyg9g muertes en lo que va del 2025, son en total 188 los reclusos que fallecieron dentro de los complejos penitenciarios.

La situación demuestra ser crítica debido a que el 2024 cerró con 59.497 presos, es decir que en once meses hubo un incremento que denota la aceleración de detenciones y la desaceleración en el armado de cárceles para ampliar los cupos.